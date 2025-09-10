Pierderile majore nu pot fi compensate

Prin natura sa, cu prețuri foarte mici, veniturile generate de acest program sunt mult sub cele din vârful sezonului. El nu poate compensa pierderile majore acumulate în iulie-august, dacă acestea au fost semnificative. Este mai degrabă o măsură de atenuare a pierderilor, nu de generare de profituri substanțiale.

Două motive principale: scumpirile (instabilitatea economică)și noul sistem de acordare a voucherelor de vacanță sunt într-adevăr factori critici care au dus la scăderea drastică a încasărilor. După un prim bilanț, încasările sunt pe litoraal chiar și cu 30% mai scăzute decât în ceilalți ani.

Inflația ridicată a redus semnificativ puterea de cumpărare a românilor. Chiar dacă salariile au crescut nominal, creșterea prețurilor la alimente, utilități, combustibil și alte bunuri esențiale a lăsat mai puțini bani disponibili pentru cheltuieli discreționare, cum ar fi vacanțele.

Și hotelierii s-au confruntat cu scumpiri la energie, alimente, salarii, transport etc. Aceste costuri au fost, cel mai probabil, transferate parțial în prețurile finale către turiști, făcând vacanțele pe litoralul românesc și mai puțin accesibile sau atractive.

„Nu a mai venit nimeni”

Noul sistem de acordare a voucherelor de vacanță (participarea cu 50% din sumă) este, probabil, cel mai mare factor direct care a afectat numărul de turiști. Voucherele de vacanță au fost, ani la rând, un motor esențial pentru turismul intern, în special pentru litoral.

Sistemul anterior, unde valoarea voucherului acoperea integral costul, făcea vacanța mult mai accesibilă pentru angajații din sectorul public și privat.

De la „o vacanță aproape gratuită” (sau integral plătită de angajator/stat) la „o vacanță subvenționată, dar la care trebuie să contribui cu o sumă considerabilă”, percepția s-a schimbat radical. Pentru multe familii, chiar și 50% din costul unei vacanțe înseamnă mult.

„Ne-au afectat foarte mult voucherele de vacanță. Nu a mai venit nimeni, pentru că nimeni nu le-a mai cumpărat. Măcar dacă le dădea o sumă de bani pe un card, dar așa, să pui jumătate să-ți iei voucherele, multă lume a preferat să nu mai dea banii și să plece unde vor ei”, a declarat Răzvan Chițan, operator plajă.

