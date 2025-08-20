Care alegorice spectaculoase, aduse din Debrețin

Orădenii vor putea descoperi spectacole de teatru, dansuri populare, muzică și gastronomie, într-un program bogat, ce reflectă diversitatea și bogăția culturală.

Momentul de maximă atracție îl reprezintă parada celor patru care alegorice cu flori, venite special din Debrețin. Acestea vor fi expuse în Piața Unirii din Oradea, fiecare purtând o temă simbolică:

„Oglinda noastră către lume: tradiție și reînnoire”– dedicat spiritului Art Nouveau, realizat în colaborare de Oradea și Debrețin.

„Sfânta Coroană”– evocă relicva națională a Ungariei și simbolistica regală.

„Un punct sigur în ciclul vieții” – carul Poștei Maghiare, cu o scenă mitologică animată de zeul Helios.

„De la Soare la Lună” – reprezintă ritmul etern al naturii, prin elementele foc, pământ, aer și lumină.

Programul Zilelor Culturii Maghiare Oradea 2025

20 august – Piața Unirii

Târgul Gusturilor și Produselor din Valea Ierului

19:00 – Ansamblul de dans popular „Szarkaláb” – Biharkerresztes

19:20 – Sfințirea „Pâinii Noi” de către preoți

19:40 – Tăierea și împărțirea pâinii

21 august – Piața Unirii

16:00 – Sunshine Dance (Oradea) – gimnastică acrobatică

17:00 – Diamond Fitness SE

17:30 – R\&B Dance Hip Hop Tánciskola

18:00 – LESZ DANCE Tánc- és Sport Egyesület

19:00 – Teatrul Szigligeti: Grădina Zânelor pe drumurile lui Bartók

21:00 – Concert extraordinar cu violonistul maghiar Mága Zoltán

Evenimentul este organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Agricultorilor din Valea Ierului, Asociația Civică Maghiară, Asociația Sfântul Ladislau și Teatrul Szigligeti Oradea.