Cuprins:
Care alegorice spectaculoase, aduse din Debrețin
Orădenii vor putea descoperi spectacole de teatru, dansuri populare, muzică și gastronomie, într-un program bogat, ce reflectă diversitatea și bogăția culturală.
Momentul de maximă atracție îl reprezintă parada celor patru care alegorice cu flori, venite special din Debrețin. Acestea vor fi expuse în Piața Unirii din Oradea, fiecare purtând o temă simbolică:
- „Oglinda noastră către lume: tradiție și reînnoire”– dedicat spiritului Art Nouveau, realizat în colaborare de Oradea și Debrețin.
- „Sfânta Coroană”– evocă relicva națională a Ungariei și simbolistica regală.
- „Un punct sigur în ciclul vieții” – carul Poștei Maghiare, cu o scenă mitologică animată de zeul Helios.
- „De la Soare la Lună” – reprezintă ritmul etern al naturii, prin elementele foc, pământ, aer și lumină.
Programul Zilelor Culturii Maghiare Oradea 2025
20 august – Piața Unirii
- Târgul Gusturilor și Produselor din Valea Ierului
- 19:00 – Ansamblul de dans popular „Szarkaláb” – Biharkerresztes
- 19:20 – Sfințirea „Pâinii Noi” de către preoți
- 19:40 – Tăierea și împărțirea pâinii
21 august – Piața Unirii
- 16:00 – Sunshine Dance (Oradea) – gimnastică acrobatică
- 17:00 – Diamond Fitness SE
- 17:30 – R\&B Dance Hip Hop Tánciskola
- 18:00 – LESZ DANCE Tánc- és Sport Egyesület
- 19:00 – Teatrul Szigligeti: Grădina Zânelor pe drumurile lui Bartók
- 21:00 – Concert extraordinar cu violonistul maghiar Mága Zoltán
Evenimentul este organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Agricultorilor din Valea Ierului, Asociația Civică Maghiară, Asociația Sfântul Ladislau și Teatrul Szigligeti Oradea.
