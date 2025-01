Orange România scumpește abonamentele din cauza inflației. Adrian Negrescu: „Fără bază legală, poate fi un abuz”

„Orange România a introdus, în noile contracte semnate cu clienții, o clauză care le permite, practic, să crească din pix tarifele de abonament cu 5-8%, invocând condițiile pieței, în special contextul inflaționist. Majorarea este anunțată printr-un simplu SMS, nu prin semnarea unor acte adiționale”, a spus analistul economic Adrian Negrescu, vineri, pentru Libertatea.

În plus, după cum se poate observa în SMS-ul de mai jos, în mesajul transmis de Orange nu scrie data de la care abonamentele se vor scumpi.

Adrian Negrescu: Nu mai conteaza că ai contract pe 2 ani, cu preț fix, ești bun de plată

Așadar, chiar dacă un client Orange are un contract la telefonia mobilă pe 1-2 ani de zile, spre exemplu, cu un preț fix, se poate trezi că are mai mult de plată la abonament.

„Nu mai conteaza că ai contractat un serviciu pe doi ani, cu un preț fix. Dacă ai semnat, ești bun de plată”, trage concluzia Negrescu.

Acest lucru se întâmplă și în cazul unor abonați mai vechi la Orange România, care nu aveau stipulată în contract această clauză, a scumpirii abonamentelor cu până la 8%, în funcție de inflație.

Adrian Negrescu: Dacă nu ai clauza în contract, e un abuz

În cazul în care și acești români primesc SMS, prin care sunt înștiințați că li se va mări prețul abonamentului, poate fi considerat un abuz, apreciază analistul economic.

„Problema, din punctul meu de vedere, este în ceea ce privește contractele mai vechi, care nu au această clauză, și acolo unde o majorare a tarifelor, fără bază legală, poate fi privită ca un abuz. Asta mai cu seama că, din discuția avută cu un operator de la serviciul de relații cu clienții, am aflat că creșterea tarifelor se aplică la toate contractele aferente clientului”, spune Adrian Negrescu.

Contractele noi Orange au clauza care permite scumpirea abonamentelor cu 8% în funcție de inflație

În contractele mai noi făcute de Orange România, spre exemplu în decembrie 2024, este prevăzută această clauză a majorării tarifelor la abonamente în funcție de rata inflației, însă nu mai mult cu 8%.

„Orange România are dreptul de a modifica tarifele pentru serviciile contractate de către Client conform indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC/HICP-annual data average index and rate of change), respectiv rata medie anuala a inflației stabilită pentru România de către Eurostat, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene valabilă la data la care se implementează modificarea, dar nu mai mult de 8% din prețurile standard ale serviciilor (fără eventuale reduceri) prezentate în Contract”.

Analist economic, sfat pentru români

Ca sfat, analistul economic în îndeamnă pe românii care au abonament la telefonia mobilă să își verifice facturile emise începând cu 1 ianuarie 2025 și să citească clauzele din contract, pentru a vedea daca operatorii l-au taxat sau nu în plus.

„Cred că e este important să verificăm, de acum încolo, orice contract de prestări servicii care ne este pus în față, pentru a evita să devenim victimele unor astfel de comportamente de piață, discutabile din perspectiva predictibilității contractuale”, conchide Adrian Negrescu.

