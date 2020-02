De Raluca Diaconu,

Nu sunt suficiente cursurile de engleză pe care le fac polițiștii locali din Timișoara pentru a se înțelege cu turiștii. Un consilier local PNL a cerut primăriei să cumpere translatoare portabile, 12 la număr, cu 25.000 de lei. Banii au fost alocați în bugetul Timișoarei pe anul 2020.

Propunerea acestuia a fost văzută cu ochi buni de primarul Nicolae Robu, care a povestit că el a folosit Google Translate pentru a comunica cu taximetriști pe unde a călătorit.

”Polițiștii locali ai Timișoarei fac cursuri de engleză, dar propunerea domnului Moșiu este foarte bună și cred că o înțelegem cu toții și vreau să o susținem. Eu am folosit Google Translate pe translatare pe voce și funcționează destul de bine. E mai anevoios, acel dispozitiv la care am văzut cu toții reclamă pe Instagram, mai ales, dar și pe Facebook, e extraordinar. Eu am reușit să comunic cu taximetriști din Pakistan, din India, din Bangladesh șamd cu ajutorul lui Google Translate. Acest dispozitiv cred că ne va face și cinste și va fi o nouă promovare pozitivă a orașului nostru pentru că vom fi primul oraș din România cu așa ceva în dotarea Poliției Locale”, a spus Nicolae Robu.

Dispozitivul vine la pachet cu un plan de date mobile, pe doi ani. Poate traduce în 74 de limbi străine și dialecte.

