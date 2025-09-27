Apele sunt contaminate cu mercur

Trăiesc în condiții vitrege, înconjurați de gunoaie, iar sursele de apă potabilă sunt contaminate de mercurul otrăvitor folosit pentru curățarea aurului găsit în mine.

Este supranumit „Paradisul Diavolului”, iar locuitorii suferă de boli pulmonare și infecții respiratorii care afectează sistemul nervos, provocând pierderi de memorie, deformări, paralizie și, în cele din urmă, moarte.

Acum, coloniștii din La Rinconada, Peru, spun că rezerva de aur din zonă se epuizează.

„Nu mai e cum era odată. De aceea se întâmplă atâtea lucruri urâte”, a spus unul.

Minerii au fost împușcați mortal în tuneluri, tinerele femei sunt traficate în bordeluri, iar luptele fizice sunt frecvente.

Când poliția sau alte autorități au venit în oraș pentru a încerca să aplice legea sau să restricționeze mineritul, acestea au fost amenințate de mineri cu dinamita folosită pentru a deschide tunelurile.

Și femeile se alătură protestelor – unele spun că bărbații le obligă să facă asta.

Acum este mai puțin aur în munte, bărbații beau mult mai mult, a spus Eva Chura, una dintre femeile care lucrează la extragerea aurului. „Petrec mai mult timp în baruri decât lucrând,” spune femeia.

Cel mai amenințat lac din lume

Pentru a extrage aurul din roci, localnicii folosesc mercur, o toxină pe care o clătesc cu gheață topită de pe ghețar.

Apa curge la vale în bazine, bălți și râuri.

„Apa folosită în minerit este pur și simplu deversată, iar toate comunitățile din aval, care sunt strict zone agricole, primesc apă poluată pentru a-și întreține animalele și culturile”, a declarat Federico Chavarry, procuror specializat în infracțiuni de mediu din regiune.

„Aceleași ape transportă metale grele direct în Lacul Titicaca.”

Titicaca este cel mai mare lac din America de Sud, o sursă vitală de apă potabilă și pește pentru populația din jur.

Deșeurile provenite din prelucrarea aurului contribuie la poluare prin scurgerile din orașele înconjurătoare și apele uzate netratate. În 2012, o organizație non-profit germană, Global Nature Fund, l-a numit cel mai amenințat lac din lume al anului.

„Uneori găsești aur, alteori nu”

Fragmentele de aur produse de acești oameni au ajuns, cel puțin în trecut, în lanțurile de aprovizionare ale unor firme, inclusiv producători de telefoane și bijutieri.

În 2018, o firmă elvețiană care prelua metalul de ani de zile și-a încetat activitatea după ce procurorii peruani au susținut că era paravan pentru crima organizată.

„Uneori găsești aur, alteori nu. În acest moment este foarte scăzut”, spune o tânără.

Prețurile de pe piața neagră variază, dar pe piața din Londra s-ar vinde cu 50 de dolari (38 de lire sterline) sau 100 de dolari (75 de lire sterline). „Dacă am noroc, uneori pot ajunge la 20 de grame, dar asta se datorează norocului,” explică femeia.

Cantitățile pe care le colectează fiecare sunt infime, însă, potrivit unor estimări există peste 15.000 de „culegători de aur” în Peru.

