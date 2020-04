De Valentina Postelnicu,

Şeful Executivului spune că nu a existat nici o dispoziție, în Ministerul de Interne, care să prevadă să se dea “amenzi la kilogram”.

“Cuvântul de ordine care a fost dat către polițiști a fost măsură, politețe, o abordare cât se poate de serioasă a necesității implementării măsurilor luate. Pe de altă parte, nu a existat niciodată o dispoziție care să fie dată în sensul de a se da amenzi la kilogram, în sensul de a fi plan de amenzi. Nu există o astfel de decizie. Dacă mai există abuzuri pe plan local, am solicitat conducerii instituțiilor din subordinea MAI să corecteze astfel de situații. Atunci când se dă amendă sau se deschide dosar penal să se facă cu motive extrem de solide și extrem de serioase și am accentuat foarte mult necesitatea funcției de prevenție și am solicitat să nu se dea amendă din prima, ci întâi să existe un avertisment, și doar în caz de încălcare foarte clară, foarte severă, cu bună știință a reglementărilor să se de amenzi, mai ales cele care depășesc amenda minimă”, a declarat Orban, la TVR.

Ludovic Orban a mai spus că, pe de altă parte, oamenii trebuie să înțeleagă că poliția, jandarmeria și forțele MApN iau toate măsurile pentru a se asigura respectarea regulilor.

Într-un interviu acordat Libertatea, Valer Kovacs, președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor DECUS, filiala Timiș, afirma că “este competiție între șefi, cine are mai multe amenzi pe structură”.

“Nu se cere un număr de sancțiuni pe zi. Dar se merge pe principiul, cum era la începutul anilor 2000, când m-am angajat eu, nu poți să vii din teren fără nici o sancțiune. Mie nu poate să îmi ceară cineva sancțiune, dacă eu am legitimat persoanele, am verificat în baza de date și efectiv nu am la ce să îi dau sancțiune. Nu mă pun să verific presiunea la roți sau dacă are numărul murdar”, a declarat poliţistul.



Săptămâna trecută, în timpul şedinţei de Guvern, premierul Ludovic Orban l-a căutat personal la telefon pe Valer Kovacs, după dezvăluirile privind vechiul obicei al șefilor de a se remarca prin numărul de sancțiuni date cetățenilor.

“Vă pune, mă, băieți, să tăiați amenzi?”, l-a întrebat prim-ministrul pe poliţist.

“Da. Dar de astăzi ni s-a transmis s-o facem gradual”, a răspuns polițistul.













