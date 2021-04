Ludovic Orban le-a precizat liberalilor că menţinerea lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii aparţine USR-PLUS.

„Vă propun să nu discutăm despre ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor. Evaluarea miniștrilor se face de către premier. Cazul Foișor arată că Voiculescu nu are experiență. Noi am transformat mai multe spitale în spitale COVID, dar nu am pățit așa ceva. Îi rog pe colegi să se abțină de la comentarii. Să fie mai rezervați”, a spus Ludovic Orban în debutul ședinței BEX.

„Răspunderea politică pentru menținerea lui Voiculescu în funcție aparține în exclusivitate USR-PLUS”, a mai spus preşedintele PNL.

Potrivit G4media, vicepreședintele PNL Ben Oni Ardelean a cerut ca premierul Florin Cîțu să facă o evaluare a lui Vlad Voiculescu și să decidă demiterea lui de la Ministerul Sănătății. Premierul Florin Cîțu nu participă la ședința BEX a PNL.

Al doilea om din PNL, Rareş Bogdan, a atras atenţia că nu a mai văzut un premier dublat la declaraţii de un ministru.

