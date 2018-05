Orban: Nu eu i-am anunţat demisia lui Ponta, ci Dragnea. PSD Galaţi: Asistăm la repetarea unui mod de operare aplicat în 2015, când a fost demis premierul Ponta

“Ponta şi-a dat demisia singur şi îi readuc aminte lui Liviu Dragnea că i-a anunţat demisia lui Ponta cu o oră înainte ca Ponta să îşi anunţe demisia din funcţia de premier. Nu eu i-am anunţat demisia lui Ponta, ci Liviu Dragnea cu o oră înainte ca premierul din acea vreme să îşi dea demisia. Cert este că le fuge pământul de sub picioare. Au avut o reacţie care arată disperare, o iritare maximă şi stau şi îmi pun întrebarea dacă nu se simt cu musca pe căciulă, de ce nu sunt mai liniştiţi, mai calmi? De ce sunt atât de furibunzi în reacţiile lor publice?”, a spus Orban.

El a adăugat, în privinţa plângerii formulate la Parchet, că sunt lucruri care trebuie cercetate pentru a se stabili dacă a fost vorba sau nu despre săvârşirea unor infracţiuni în legătură cu mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

“Din informaţiile deschise la care am avut acces, eu consider că trebuie cercetat dacă nu s-au săvârşit anumite infracţiuni. Prima, difuzarea de informaţii cu caracter secret, informaţii care nu sunt destinate publicităţii. A doua este cea prevăzută în legea răspunderii ministeriale, de a pune la dispoziţia preşedintelui informaţii mai ales atunci când acestea vizează decizii care ar putea afecta interesele statului, de asemenea posibilitatea comiterii infracţiunii de uzurpare a funcţiei, Premierul Dăncilă, Guvernul, au călcat în picioare Constituţia. În materie de politică externă preşedintele este acela care are ultimul cuvânt şi care conduce politica externă a României, Guvernul având mai degrabă un rol de aplicare a politicii externe, de implementare, un rol tehnic în ceea ceea priveşte punerea în practică în viaţa de zi cu zi a politicii externe, ori putem să ne găsim în faţa unei infracţiuni de urpare de funcţie, ca atare sunt lucruri care trebuie cercetate”, a mai spus Orban.