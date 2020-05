De Valentina Postelnicu,

Aflat la Târgu Jiu, premierul a fost întrebat despre intenţiile Grupului Renault de a concedia 15.000 de angajaţi la nivel mondial şi dacă a discutat pe acest subiect cu responsabilii producătorului auto din România.

Orban a menţionat că în România producătorul auto are „o activitate extrem de profitabilă, o activitate benefică”.

„Asta este o decizie a managementului companiei, în ceea ce ne priveşte pe noi, ca şi Guvern, avem o colaborare foarte apropiată cu managementul din România al Grupului Dacia-Renault. Practic, Grupul Renault în România are peste 2.000 de ingineri care lucrează în proiectare, are partea de testare, de verificare, care este unică şi care funcţionează în România la Titu, de asemenea, avem partea de producţie care funcţionează la Mioveni. Din toate discuţiile pe care le-am avut cu managementul companiei din România nu am tras nicio concluzie prin care să existe vreo decizie la nivelul managementului companiei din România privitor la restrângerea vreunor activităţi sau la intenţia de a face concedieri”, a declarat Ludovic Orban, vineri, într-o conferinţă de presă la Târgu Mureş.