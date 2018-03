Ordonanța prin care firmele pot opta între impozitul pe profit și cifra de afaceri și rambursarea taxei de mediu, pe agenda ședinței de Guvern de joi

Guvernul Viorica Dăncilă discută, în şedinţa de joi, o ordonanţă de urgenţă cu mai multe modificări ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele să opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri dacă se încadrează sub plafonul de un milion de euro. În plus, se va discuta și despre rambursarea taxei auto și despre Regulamentul sporurilor din sistemul medical. În plus, se dorește majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi alocată ONG-urilor

Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe a anunțat miercuri că Executivul discută în ședința de Guvern săptămânală despre problema fimpozitului pe profit și a impozitului pe cifra de afaceri.

“Este un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru mâine în şedinţa de guvern. Una dintre principalele modificări este: plafon de un milion de euro sub care firmele pot să opteze în a fi impozitate pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit, dar dacă vor să opteze, trebuie să aibă doi angajaţi şi capital social de minimum 45.000 de lei”, a declarat ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, miercuri, la Parlament.

O altă propunere vizează rambursarea taxei de mediu doar pe baza unei cereri care să conţină codul numeric personal. În plus, se dorește majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi alocată ONG-urilor.

Tot în şedinţa de joi a Executivului, urmează să fie propus spre adoptare Regulamentul sporurilor din sistemul medical, după cum a anunţat ministrul sănătăţii, Sorina Pintea. Potrivit acesteia, actul normativ prevede “diverse procente de sporuri pe diverse categorii de personal, pe diverse specialităţi”.

“Din acest moment, acest regulament de la 1 martie va fi aplicabil pentru salarii”, a afirmat ministrul Sănătății.

Codul Fiscal se modifică din nou. Firmele cu cifra de afaceri sub un milion de euro ar putea să opteze între plata impozitului pe profit de 16% și impozitul de 3 pe venituri, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, în urmă cu o săptămână, într-o vizită de lucru în Dâmbovița.

Guvernul Tudose a adoptat în toamna anului trecut o ordonanță prin care toate firmele cu vânzări sub un milion de euro urmau să plătească un impozit pe venit de 3%, indiferent dacă au profit sau nu. Peste 450.000 de mici firme ar fi urmat să fie afectate. Măsură a fost aspru criticată de către reprezentanții mediului de afaceri, care văd acest impozit drept o ”taxă pe pierdere”.

Practic, acest impozit s-ar fi asemănat cu impozitul minim introdus în 2009 de către ministrul de Finanțe de atunci, Gheorghe Pogea.