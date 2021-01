Sorin Cîmpeanu a precizat și că va insista, la construcția bugetului, pentru majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale în școli, dar că va da creșterea respectivă în totalitate către orele remediale.

„Ordonanța de Urgență 178 are prevăzut un cuantum de 200 de lei pe lună per elev, e vorba de 500 de lei pe lună. Dacă o școala are 1.000 de elevi, care sunt în situația în care au nevoie de acțiune remediale, și este un exemplu deloc departe de realitate, vor fi 500.000 de lei, deci 100 de euro, practic, ori 1.000 de elevi, 100.000 de euro pe care ordonanța spune că îi poți duce către plata utilităților și către plata salariilor pentru acțiuni remediale”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Eu, ca ministru, insist la construcția bugetului să crească costul standard pentru elevi destinat cheltuielilor materiale, unde intră utilitățile și să degrevăm aceste sume de cheltuielile materiale, să meargă totul către plata profesorilor pentru acțiuni remediale”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul educației spune că aceste ore remediale plătite se vor efectua fizic, la școală, ele urmând a fi programate după ore.

„Vorbim de acțiuni remediale eficiente doar în situația reluării prezenței fizice. Acțiunile remediale nu pot fi eficiente online. După orele normale vor trebui organizate acțiuni de recuperare. Deci după ore. Va fi un volum de ori mai mare, evident, pentru elevi un efort mai mare, pentru profesori un efort mai mare care va trebui să fie plătit”, a declarat Cîmpeanu.

FOTO: Hepta

