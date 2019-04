Cele două tinere, de 25 și 28 de ani povestesc că în Arabia Saudită erau obligate să ducă o viață de sclave și nu aveau niciun drept. „Trebuia să ne acoperim fața, trebuia să gătim… ca sclavele, nu vrem asta, vrem o viața reală, viața noastră”, spune Wafa, de 25 de ani, cea mai mică dintre cele două surori.

Wafa și sora ei Maha al-Subaie se află acum în Georgia, țară în care au ajuns deoarece cetățenii saudiți nu au nevoie de viză pentru a ajunge aici.

Dar autoritățile din Arabia Saudită le-a anulat pașapoartele la cererea familiei lor, iar acum sunt blocată în mica țară ex-sovietică.

Surorile fac apel la ONU pentru a le ajuta să ajungă într-o țară pe care o consideră sigură, deoarece spun că în Georgia pot fi găsite foarte ușor de rudele lor. „Georgia este o țară mică și oricine din familia noastră poate veni și ne poate urmări”, a spus Wafa.

This is us we had to show our faces so if something happened to us people would remember us if that didnt help us it may help other Saudi girls in the future

Please follow the account its better than a hashtag that got off the trend in a split of a second pic.twitter.com/Atqvzf5yml

— georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019