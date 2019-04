FOTO&VIDEO/ Explicația halucinantă a primarului care a turnat bere peste cadavrul unui urs: „Acasă când tai porcul primul pahar de țuică îl torn peste el. Așa am făcut și aici”

„Îmi asum ce am făcut, am turnat bere pe urs, pentru că și eu acasă când tai porcul primul pahar de țuică îl torn peste el. Așa am făcut și aici. Dacă sunt judecat îmi asum această chestie cum a spus și doamna prefect. Ieri dimineață când am fost la urs, chiar dacă era mort, eram mai transpirat decât acum mai ales că vânătorul mi-a zis că s-a ridicat în două picioare. V-aș invita la Colți să vedeți cum bătrâna care a fost la toaletă în fundul grădinii și a venit ursul și i-a furat 3 oi. Acolo să veniți să filmați nu pe mine pentru că azi-noapte la ora 2 dădeam cu subsemnatul pe Facebook la toți neaveniții care mă acuzau pe mine. Nu l-am împușcat eu”, a spus cu ochii în lacrimi Pavel Petrișor Rădulescu primarul comunei Colți.

Sursa video: Adevărul

Și chiar dacă spune că își asumă fapta, Pavel Petrișor Rădulescu, primarul comunei Colți unde un alt urs a atacat joi noapte o gospodărie spune că ar proceda la fel și la următorul urs dacă va fi capturat.