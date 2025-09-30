S-au inspirat din tehnica de clonare a oii Dolly

Bazându-se pe o tehnică utilizată în anii 1990 pentru clonarea oii Dolly, oamenii de știință au extras mai întâi materialul genetic, nucleul, dintr-o celulă a pielii.

Apoi au injectat nucleul într-un ovul uman donat, căruia i se extirpase deja propriul nucleu. Oamenii de știință au aplicat apoi un impuls electric ușor și un tratament chimic.

Acest proces a determinat ovulul modificat să elimine jumătate din cei 46 de cromozomi ai săi, structurile pe care sunt purtate genele. Au rămas 23 – numărul corect pentru un ovul. Oamenii sănătoși au 46 de cromozomi, 23 de la spermatozoid și 23 de la ovul.

Această pierdere de cromozomi a fost un pas crucial care nu a fost realizat anterior artificial. Celulele obișnuite ale corpului conțin două seturi complete, în timp ce ovulele și spermatozoizii conțin fiecare câte unul.

Echipa a fertilizat „pseudo-ovulele” fabricate în laborator cu spermă folosind tehnici de fertilizare in vitro. Unele s-au dezvoltat în embrioni în stadiu incipient, iar o mică parte, aproximativ 9%, a crescut timp de șase zile până la stadiul de blastocist, punctul în care embrionii ar fi transferați în mod normal în uter.

Va fi nevoie de cel puțin un deceniu de cercetări suplimentare înainte ca abordarea să poată fi considerată suficient de sigură sau eficientă pentru a trece la un studiu clinic pe pacienți umani, potrivit profesorului Paula Amato, de la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon, coautoare a unei lucrări publicate în revista Nature Communications.

O piatră de hotar în realizarea gametogenezei

Cercetătorii care nu au fost implicați în studiu au declarat că acesta s-ar putea dovedi a fi o piatră de hotar în cursa pentru realizarea gametogenezei in vitro (IVG), transformarea celulelor obișnuite ale corpului în ovule și spermatozoizi.

Alte grupuri au abordat deja provocarea folosind o abordare fundamental diferită, producând șoareci cu doi tați. Speranța este că IVG ar putea ajuta femeile care nu pot produce ovule viabile din cauza tratamentului pentru cancer, dar și a altor motive, inclusiv vârsta.

Experții independenți au reacționat atât cu entuziasm, cât și cu prudență. „Această cercetare perspicace demonstrează că cromozomii unei celule adulte diferențiate pot fi convinși să treacă printr-un anumit tip de diviziune nucleară care în mod normal ar fi observată doar la ovule sau la spermatozoizi”, a declarat profesorul Roger Sturmey, specialist în medicină reproductivă la Universitatea din Hull.

Lucrarea „deschide posibilitatea creării de noi ovule funcționale din celule de oriunde din corp”, a adăugat el.

Deschide o nouă „ușă”

Alții însă au subliniat limitele. Ratele de succes au fost scăzute, iar mulți dintre embrionii creați aveau cromozomi anormali atât de severi încât nu s-au dezvoltat.

Profesorul Ying Cheong, de la Universitatea din Southampton, a declarat că studiul este „o demonstrație interesantă a conceptului”, dar a subliniat că este „încă o lucrare în stadiu incipient”.

Ea a adăugat: „În practică, medicii observă din ce în ce mai mulți oameni care nu își pot folosi propriile ovule, adesea din cauza vârstei sau a unor afecțiuni medicale. Deși acestea sunt încă la început de drum, în viitor ar putea transforma modul în care înțelegem infertilitatea și avortul spontan și, poate, într-o zi, ar putea deschide ușa către crearea de celule asemănătoare ovulelor sau spermatozoizilor pentru cei care nu au alte opțiuni.”

