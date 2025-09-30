Cuplurile și femeile singure din România vor beneficia de un ajutor de 15.000 de lei de la stat pentru FIV

Programul de fertilizare in vitro (FIV) va fi reluat în România, după ce Guvernul Bolojan a decis să aloce fonduri pentru 6.600 de proceduri la rectificarea bugetară. Decizia vine în urma implicării membrilor Comunității Declic și ai Asociației SOS Infertilitatea, potrivit unui comunicat de presă transmis de Declic.

Sprijinul financiar, în valoare de 15.000 de lei per procedură, va fi acordat miilor de cupluri sau femei singure care doresc să devină părinți prin FIV. Această măsură vine ca răspuns la oprirea programului în iunie 2025, odată cu instalarea Guvernului Bolojan. La acel moment, România a devenit prima țară din Uniunea Europeană care nu sprijinea programul pentru FIV.

Cum a reacționat societatea civilă în momentul în care Guvernul Bolojan a decis întreruperea programului

Societatea civilă a reacționat prompt la întreruperea programului. Peste 11.000 de cetățeni au semnat petiția „Austeritatea trece, copiii rămân”. Membrii comunităților Declic și SOS Infertilitatea au organizat un protest în fața Guvernului, prezentând copiii născuți prin programul FIV.

„Nu este pentru prima dată când societatea civilă se implică și reușește să obțină fonduri pentru acest program. Presiunea publică a fost uriașă”, a declarat Anduța Karetsou, coordonatoarea campaniei Declic.

În luna august, Consiliul Local al Sectorului 2 a venit cu o soluție pentru părinții care își doreau copii așa că au propus alocarea sumei de 200.000 de lei pentru vouchere prin programul de FIV din București.

Cât de important este programul FIV pentru părinții din România care nu pot avea copii

În România, un cuplu din cinci se confruntă cu probleme de fertilitate. Costurile pentru fertilizarea in vitro pot ajunge la 45.000 de lei sau chiar mai mult, făcând procedura inaccesibilă pentru multe familii fără sprijinul statului.

„Am muncit foarte mult asociativ în această campanie, dar satisfacția este infinită! Salutăm reluarea finanțării Programului FIV în acest 2025”, a explicat Nicole Brunel, fondatoarea asociației SOS Fertilitatea.

Există speranțe ca programul să devină o prioritate națională în anii următori. Se discută despre posibilitatea atragerii de fonduri europene pentru continuarea bugetării acestui program strategic.

România se confruntă cu o criză demografică și o natalitate în scădere continuă. Este singura țară din UE fără un program național constant de creștere a natalității prin fertilizarea in vitro.

Care sunt principalele caracteristici ale programului FIV

Programul FIV este un program național care oferă sprijin financiar pentru procedurile de fertilizare in vitro (FIV) cu scopul de a ajuta cuplurile și femeile singure diagnosticate cu infertilitate să devină părinți.

Principalele caracteristici ale programului sunt:

Fonduri alocate pentru 10.000 de proceduri de fertilizare in vitro.

Sprijin financiar total de 15.000 lei, acordat sub forma a două vouchere digitale: unul de 5.000 lei pentru tratamentul indicat de medicul specialist și altul de 10.000 lei pentru procedura de fertilizare.

Procedurile FIV trebuie să se desfășoare în spitale sau clinici acreditate din România.

Dosarele pentru înscriere se depun online și sunt procesate după criteriul „primul venit, primul servit”.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru programul FIV 2025

Criteriile de eligibilitate pentru Programul Național FIV 2025 sunt următoarele:

Cel puțin unul dintre membrii cuplului infertil (căsătoriți sau necăsătoriți) sau femeia singură infertilă trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România.

Cei doi membri ai cuplului sau femeia singură trebuie să aibă calitatea de asigurat în sistemul național de asigurări sociale de sănătate din România.

Vârsta femeii beneficiare trebuie să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani, calculată la data depunerii cererii de înscriere în program.

Procedurile medicale recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală acreditată, parteneră a programului, pe teritoriul României.

Solicitantul trebuie să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze de sprijin financiar pentru procedura FIV din alt program finanțat din fonduri publice în anul în curs.

Dosarele se depun online și trebuie să includă documente medicale care să certifică diagnosticul și indicația pentru FIV, precum și documentele administrative și cele de identitate.

Aceste criterii trebuie îndeplinite cumulativ pentru a putea beneficia de finanțarea de până la 15.000 lei oferită prin programul guvernamental destinat sprijinirii cuplurilor și femeilor cu probleme de fertilitate.

Documentele necesare pentru înscrierea în programul FIV

Documentele administrative necesare la înscriere în Programul Național FIV 2025 includ, în general:

Cererea de înscriere completată online.

Actul de identitate (carte de identitate sau pașaport) în copie.

Certificatul de naștere, în copie.

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie.

Documente medicale privind diagnosticul și recomandarea pentru fertilizare in vitro eliberate de medicul specialist.

Dovada calității de asigurat în sistemul de sănătate din România.

Alte documente prevăzute în regulamentul programului sau cerute de unitățile medicale acreditate.

Aceste documente sunt încărcate în platforma online a programului, fiind necesară și prezentarea originalelor pentru certificarea conformității cu copia depusă.

