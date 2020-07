Directorul DSP București spune că angajații au un volum foarte mare de lucru și că ar fi nevoie de o suplimentare a personalului cu cel puțin 30 de persoane.

După o vizită la socri, în Constanța, Eric Fotache a început să se simtă foarte obosit și amețit. A decis să își facă testul COVID-19 la un spital privat. Rezultatul a fost pozitiv. În același timp, și soacra sa s-a îmbolnăvit.

Imediat bărbatul a considerat că trebuie să-l vadă un medic. Așa că s-a pus pe dat telefoane. Spitalele și ambulanța l-au refuzat, iar DSP nu a răspuns zile la rând.

Soției i s-a recomandat să se testeze pe banii ei, la privat

”În ceea ce privește autoritățile, din momentul în care am fost sunat de cei de la spitalul privat că am fost depistat pozitiv, ei mi-au recomandat să sun la DSP, dar, din păcate, până acum nu am reușit să dau de nimeni”, a început să spună bărbatul.

M-am tot interesat pe la prieteni să văd care e procedura, unii mi-au spus să sun la 112 și apoi ei să trimită ambulanța. Am făcut și asta. Cei de la ambulanță mi-au spus că ei nu pot să vină, dacă nu sunt trimiși de DSP și mi-au recomandat să sun în continuare la DSP. Eric:

Soția sa a mers la Spitalul ”Matei Balș” să se testeze, dar a fost refuzată. ”Chiar aveau afișat că nu fac testări COVID (la cerere – n.r.) și i-au recomandat să facă la privat. Discutând aici prin spital (”Victor Babeș”, acolo unde bărbatul se află acum internat – n.r.), am înțeles că dacă ar fi spus că are simptome, i s-ar fi făcut testul. Ea a venit la spital și a spus că soțul și mama sunt pozitivi, vreau să-mi faceți și mie testul și nu au fost de acord”, povestește bărbatul.

Recomandări A treia zi în care a fost depășit pragul de 1.000 de cazuri noi. Nou bilanț îngrijorător

Practic, familia sa a încercat să facă singură ancheta epidemiologică, în absența autorităților.

Văzând că nu are la cine apela, bărbatul a decis să meargă singur, cu mașina personală, la spital. Acum este internat la ”Victor Babeș”. Dar în continuare, nimeni nu a pornit ancheta epidemiologică. Soția lui a decis să se izoleze acasă, cu copiii.

DSP: “Ar fi nevoie de o suplimentare a personalului”

”Autoritățile sunt total depășite”, crede Eric Fotache. Contactată de Libertatea, directoarea DSP București a recunoscut că are nevoie de mai mult personal.

”În actualul context epidemiologic, trebuie să înțelegem că toate lucrurile trebuie să funcționeze bine, motiv pentru care și la nivelul nostru, într-adevăr, ar fi nevoie de o suplimentare a personalului”, a spus Oana Nicolescu, directorul DSP București.

În momentul de față am făcut cereri către toate entitățile care ne-ar putea susține pe partea aceasta, dar cu toate acestea suntem încă în așteptare. Dacă ar fi după noi, numărul de persoane de care am avea nevoie în acest moment ar fi de la 30 de persoane în sus, cu siguranță. Oana Nicolescu, directorul DSP București:

Nicolescu le recomandă celor cărora nu li se răspunde la telefon să încerce să contacteze DSP și pe email: [email protected].

Foto: Inquam Photos | Octav Ganea

