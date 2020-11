La solicitarea Libertatea, Administrația Prezidențială a explicat care a fost traseul petiției făcute de Elvira Gherguț, sora ostaticului român răpit în urmă cu mai bine de cinci ani în Burkina Faso.



Din momentul luării în evidență la Compartimentul Probleme Cetățenești de la Cotroceni și până la întoarcerea acesteia cu indicativul ”clasată” de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).



Cotroceniul se spală practic pe mâini în această afacere în care planează suspiciunea că a tratat cu dezinteres solicitarea venită din partea familiei ostaticului român.

Elvira Gherguț a povestit pentru Libertatea ce a pățit după ce i-a scris președintelui Iohannis, pe 31 decembrie 2019, când îl rugase pe șeful statului să se întâlnească cu familia.



De la Cotroceni primește o adresă prin care i se spune că cererea sa a fost înaintată Poliției. De la Poliție i se răspunde că dosarul este la DIICOT, de unde câteva zile mai târziu primește o citație.



Femeia de 54 de ani, care locuiește la Roma, se urcă în avion, iar pe 20 februarie, la ora zece, se prezintă la camera numărul 204 de la sediul central al DIICOT.



Aici, un procuror o întreabă dacă știa că fratele ei a făcut afaceri cu droguri în perioada 2016-2017. ”Păi fratele meu a fost răpit în 2015”.



Procurorul cere data nașterii, numele mamei, își dă seama că avea un alt dosar.



Pe citația primită de la DIICOT este menționat un număr de dosar care s-a dovedit a fi pe numele altui Iulian (Sergiu) Gherguț, care fusese condamnat într-un dosar legat de droguri.



Administrația Prezidențială a descris, în răspunsul pentru publicul Libertatea, ce s-a întâmplat.



Documentul cu răspunsul Administrației Prezidențiale la solicitarea Libertatea:

Elvira Gherguț a declarat pentru Libertatea că după episodul convocării la DIICOT într-un alt dosar s-a plâns la MAE, dar nimeni nu i-a dat până astăzi nicio explicație.



E greșeală enormă. Nu-mi dau seama ce instituție a greșit. Eu m-am plâns la MAE după ce am fost la DIICOT și s-a constatat că nu era vorba despre fratele meu. Dar nici MAE n-a știut ce să-mi spună. Am vrut să-i scriu și președintelui Iohannis despre acest episod. Dar s-au închis granițele. Apoi au apărut alte priorități și m-am luat cu alte treburi. Nu am primit nicio explicație. Cei de la MAE o sună periodic pe cumnata mea, dar că nu sunt noutăți.

Elvira Gherguț, sora ostaticului român: