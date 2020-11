Gafă a Președinției și a DIICOT: sora ostaticului răpit de Al-Qaeda, chemată la audieri pentru că fratele ei ar fi făcut trafic de droguri, dar au încurcat numele!

Femeia a fost chemată la audieri la DIICOT: ”Ați știut că fratele dumneavoastră a făcut trafic de droguri în 2016-2017?”. Sora a răspuns: ”Nu se poate, el e răpit de Al-Qaeda din 2015!”. Moment în care procurorului i-a căzut tavanul în cap. Confundaseră numele, era un alt Iulian Gherguț. Libertatea a descoperit care.



Totul a plecat de la un mesaj adresat președintelui României. Pe 31 decembrie 2019, cu câteva ore înainte de trecerea în Noul An, Elvira Gherguț i-a scris lui Klaus Iohannis pe site-ul Administrației Prezidențiale.

”I-am urat Sărbători fericite și i-am spus că noi, familia lui Iulian Gherguț, răpit în 2015 în Burkina Faso, nu ne putem bucura de aceste sărbători, deoarece de patru ani și opt luni nu s-a întâmplat nimic și nu știm nimic despre el. În petiție am scris că vrem să ne întâlnim cu domnul președinte Klaus Iohannis pentru a-i prezenta situația”.

Așa arata Iulian Ghergut, după patru ani de captivitate

Elvira Gherguț își amintește cum i-a săltat inima când pe 17 ianuarie a văzut în căsuța poștală un mail de la Președinția României.

”Doamnă Elvira Cristina Ghergut,

Am luat cunoştinţă din petiţia adresată Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, despre solicitarea dumneavoastră.

În vederea analizării problemelor semnalate, petiţia dumneavoastră a fost trimisă la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Urmează ca, în termenul legal, instituţia sesizată să comunice, Administraţiei Prezidenţiale şi dumneavoastră, soluţia adoptată.

Cu stimă, Consilier de Stat Gabriel-Cristian Pișcociu”.





Răspunsul primit prin e-mail de Elvira Gherguț de la Administrația Prezidențială

Speranța că se face totuși ceva



În ciuda mesajului sec, familia lui Gherguț a început din nou să spere că ceva, ceva se mișcă.

Pe 4 februarie 2020 a primit răspuns de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) – Direcția de Investigații Criminale.

Petiția dumneavoastră face obiectul unui dosar penal care este instrumentat în mod direct, conform competenței, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism” IGPR către sora ostaticului:

”Pentru mai multe date și informații privind cazul fratelui dumneavoastră Iulian Gherguț vă rugăm să vă adresați Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)”, au mai scris cei din poliție.

Răspunsul IGPR

Lucrurile se accelerează. Pe 12 februarie 2020, sora bărbatului răpit de Al-Qaeda primește o citație de la DIICOT.

”Urmare a petiției dvs din data de 31.12.2019 pe care ați înaintat-o Administrației Prezidențiale, înregistrată la DIICOT la data de 10.02.2020, sunteți chemată la sediul DIICOT, din București, camera 204, pentru data de 20.02.2020, ora 10.00, în calitate de petentă”.

Citația de la DIICOT

”Ați știut că fratele dumneavoastră a făcut trafic de droguri în 2016-2017?”



Femeia de 54 de ani, care locuiește la Roma, fiind stabilită în Italia de 20 de ani, s-a urcat în avion și s-a prezentat la DIICOT, conform citației primite.

”Am fost împreună cu soția lui Iulian, dar ea nu a fost lăsată să intre, deoarece în petiție era trecut doar numele meu”.

Un domn tânăr și rece m-a întrebat: ”《Ați știut că fratele dumneavoastră a făcut trafic de droguri în 2016-2017?》Am rămas fără cuvinte. Cum se poate așa ceva, când fratele meu este răpit din 2015?” Elvira Gherguț, sora ostaticului român în Mali: :

Iulian Gherguț a transmis trei mesaj video prin intermediul canalelor jihadiște, prin care

a cerut guvernului și familiei sale să facă tot posibilul pentru a-l elibera FOTO: captură video

”Atunci, domnul procuror a început să mă întrebe data nașterii fratelui meu, cum o cheamă pe mama. Imediat și-a dat seama că este vorba despre o altă persoană, pe care o chema tot Gherguț, dar nu mai știu cum”, povestește, uluită și acum, sora ostaticului.

”Bărbatul acela era din Bacău și avea vreo 26 de ani, în timp ce fratele meu avea 40 de ani. Totul a durat vreo trei minute. Procurorul și-a cerut scuze și m-a pus să semnez un document că n-am nicio pretenție față de DIICOT și că nu fac nicio plângere pentru greșeala comisă”, rememorează Elvira Gherguț momentul în care și-a pierdut încrederea în capacitatea autorităților române de a-l aduce acasă pe fratelei ei.

Ce dosar a confundat toată lumea

Din verificările Libertatea, numărul dosarului indicat în adresa DIICOT este pe numele unui alt Iulian (Sergiu) Gherguț, 26 de ani, condamnat pentru trafic de droguri.

În dosarul indicat de DIICOT pe citația trimisă Elvirei Gherguț, a fost condamnat, în 2017, un anume Gherguț Sergiu Iulian

O coincidență de nume, deloc banală atunci când vorbim despre singurul ostatic român deținut de Al-Qaeda în Mali și de instituții precum Administrația Prezidențială.

În 2015, Procurorii DIICOT au deschis un dosar în care s-a început urmărirea penală in rem pentru acte de terorism în legătură cu răpirea lui Iulian Gherguț în Burkina Faso, anunța la vremea respectivă Agerpres, citând surse judiciare.

Pe 4 aprilie 2015, Ministerul Afacerilor Externe a activat o celulă de criză, din care mai fac parte SIE, SRI, MApN și Administraţia Prezidenţială.

Poliția nu face parte din acest grup, ceea ce pune sub semnul întrebării decizia Cotroceniului de a trimite solicitarea Elvirei Gherguț la IGPR.

”Nu știu ce au transmis cei de la secretariatul Administrație Prezidențiale. Imediat am sunat la MAE să le spun că am fost la DIICOT, după ce au fost sesizați de Administrația Prezidențială. Mi-au spus că vor să trec pe la ei, să discutăm, dar le-am spus că n-am timp, pentru că am avion de întoarcere în Italia”, ne povestește, întristată și azi, Elvira Gherguț.





Elvira Gherguț, sora ostatecului Iulian Gherguț FOTO: arhivă personală

Nu mai sunt copil să cred tot ce spun autoritățile noastre. Am tăcut cinci ani pentru că așa ni s-a spus, să fim muți, să nu vorbim cu presa, pentru că jihadiștii citesc și dacă văd că se face vâlvă cer mulți bani”

Elvira Gherguț, sora ostaticului român în Mali:

Sora lui Iulian Gherguț i-a scris din nou președintelui Iohannis

Eliberarea unui grup de ostatici în Mali, la începutul lunii octombrie, i-a dat din nou speranțe: ”Eliberarea ostaticilor italieni mi-a dat multă speranță că se poate negocia cu jihadiștii, că dracul nu-i chiar atât de negru. Ne facem planuri, visăm că, în curând, va fi eliberat și fratele meu”.

Elvira Gherguț i-a cerut din nou președintelui Iohannis să se implice și să se întâlnească cu familia.

”I-am scris președintelui Klaus Iohannis și la începutul lunii octombrie, după eliberarea ostaticilor italieni. Dacă statul român solicita ajutorul guvernului italian poate ar fi fost eliberat și fratele meu”.



Ultimul mesaj transmis de președintele Klaus Iohannis pe această temă datează din septembrie 2015, când, în cadrul unei conferințe de presă la Cotroceni, a răspuns la întrebarea unui jurnalist.

”Statul român tratează cu maximă atenție și implicare acest caz. Am trimis un delegat în celula de criză care se desfășoară sub tutela MAE. Știu foarte exact în ce fază ne aflăm. Acțiunile care se fac sunt conforme cu manualul, însă aceste acțiuni au succes doar dacă nu se face prea multă publicitate. Din acest motiv, celula de criză când a fost nevoie a comunicat datele, când s-au putut comunica. Este o situație care necesită un tratament specific”, spunea președintele citat de Hotnews.

Răpirea și tăcerea Controceniului

Iulian Gherguţ a fost răpit pe 4 aprilie 2015, în timp ce lucra ca agent de securitate la o mină de mangan din Tambao, în nordul statului african Burkina Faso. El este ostatic al grupării islamiste Al-Qaeda din Mali (JNIM), alături de alţi cetăţeni străini.

La începutul lunii octombrie, jihadiștii au eliberat patru ostatici: franțuzoaica Sophie Petronin, liderul opoziției din Mali, Soumaila Cisse, și doi italieni, Pierluigi Maccalli și Nicola Chiacchio. În schimbul acestora, Guvernul de la Bamako a eliberat circa 200 de prizonieri din rândul extremiștilor islamici.

Libertatea a solicitat lămuriri pe acest caz din partea Administrației Prezidențiale. Până la momentul publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns.





Iulian Gherguț, în 2015, înainte să fie răpit FOTO: arhivă personală

