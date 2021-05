„Politica poate fi un sacerdoţiu, deci poate fi ceva foarte nobil, înălţător de-a dreptul, poate fi chiar o cale către mântuire, către acţiuni eroice, dar poate fi într-adevăr şi o pantă demonică, există o patologie a puterii”, a spus Theodor Paleologu la Prima TV, fiind întrebat dacă politica este un demon.

Fostul ministru al culturii a precizat că majoritatea politicienilor sunt atinşi de patima puterii.

Nu uitaţi, am fost ministru timp de un an. Să fii membru într-un guvern timp de un an este ca un stagiu în spital psihiatric. Cam mare parte erau atinşi în vreun fel. Şi mai e ceva. Trebuie să te uiţi la tine însuţi să vezi care sunt propriile derive şi să fii conştient de asta, să fii foarte vigilent cu tine însuţi.

Theodor Paleologu: