Cariera și relația cu David Hasselhoff

Pamela Bach l-a cunoscut pe David Hasselhoff pe platourile de filmare ale serialului Knight Rider, iar cei doi s-au căsătorit în 1989, potrivit bbc.com. Ulterior, au jucat împreună și în celebrul serial Baywatch, înainte de a divorța în 2006.

Într-o declarație oficială, David Hasselhoff și-a exprimat durerea pentru pierderea fostei sale soții: „Familia noastră este profund îndurerată de trecerea în neființă a Pamelei Hasselhoff. Suntem recunoscători pentru sprijinul și iubirea primite în aceste momente dificile, dar vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce ne plângem pierderea.”

O carieră de succes și o moștenire lăsată familiei

Născută în Tulsa, Oklahoma, Pamela Bach și-a început cariera în actorie în anii ’70. Printre producțiile în care a jucat se numără The Young and the Restless, Cheers, The Fall Guy, T.J. Hooker, Superboy și Viper.

Actrița a avut două fiice alături de David Hasselhoff. Una dintre ele, Hayley Amber Hasselhoff, a postat pe Instagram o fotografie cu părinții săi, alături de o stea albă, într-un aparent tribut dedicat mamei sale.

Ultimul mesaj postat de Pamela Bach

În ultima sa postare pe Instagram, publicată în ajunul Anului Nou, Bach s-a arătat entuziasmată de venirea anului 2025 și a vorbit despre bucuria de a-și vedea nepoata, London, crescând.

„Să fie 2025 un an plin de momente frumoase, râsete și toate binecuvântările pe care inimile noastre le pot primi. Să trăim clipe prețioase, să răspândim bucurie și să ne bucurăm de fiecare moment!”

Decesul său a fost un șoc și pentru apropiați. Sharon Kelly, reprezentanta sa, a declarat pentru TMZ: „Inima mea este alături de familia sa, de fiicele și nepoata ei minunată, pe care Pamela le iubea nespus”.

