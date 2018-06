Zborul 1623 trebuia să decoleze de pe Aeroportul Internațional JFK spre Los Angeles, marți, la ora 19:30. În timp ce aeronava se pregătea de decolare, pilotul a observat o problema cu echipamentul de control al traficului aerian, potrivit mirror.co.uk.

Acesta a vrut să raporteze probleme, dar, în loc să tasteze codul pentru problema pe care o avea, pilotul a tastat codul folosit în cazul în care avionul a fost deturnat, declanșând o alertă de securitate majoră.

În câteva minute, avionul era înconjurat de mașini de poliție și ambulanță și de mașini ale FBI. Mai mult, trupele SWAT au descins la bordul avionului.

Woah. My worst nightmare. @Delta JFK to LAX right now, honestly thought we were going to die. I AM ALIVE THANK GOSH I MEDITATE U GUYS what is going on ?? pic.twitter.com/6RVxy9HC4t

— Alexa Curtis (@Alexa_Curtis) 27 iunie 2018