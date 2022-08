Managementul companiei olandeze a distribuit pe pagina de Twitter un videoclip cu noua invenție.

Pantofii sunt albi cu accente verzi și roșii, iar talpa este „injectată” cu bere blondă Heineken. Un deschizător de sticle metalic detașabil este încorporat în limba pantofilor.

„Bere pentru talpa ta… Nu sunt pantofii tăi de zi cu zi, dar nu în fiecare zi poți să te plimbi pe bere”, arată postarea.

Beer for your sole



Designed in collaboration with noted shoe designer, Dominic Ciambrone, to celebrate the smoothness of Heineken®️ Silver. Heinekicks aren’t your everyday shoe, but its not every day you get to walk on beer. pic.twitter.com/LefwD5X7if