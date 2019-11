Papa Francisc a primit cadou un Duster modificat special pentru el

De Ana Hațeg,

Papamobilul Duster i-a fost livrat astăzi suveranului pontif, la Vatican, de către Christophe Dridi, director general Groupe Renault România și președinte-director general Automobile Dacia SA și de către Xavier Martinet, director general Groupe Renault Italia.

„Papamobilul” are culoarea albă la exterior și bej, în interior, are 4,34 metri lungime și 1,80 metri lățime, are 5 locuri și are un pavilion cu deschidere amplă.

Mașina a fost modificată special de către Departamentul Prototipuri și echipa Adaptări Speciale de la Dacia, anunță Renault într-un comunicat.

Potrivit acestora, vehiculul are garda la sol cu 30 mm mai joasă față de cea a modelului standard pentru facilitarea accesului la bord și elemente de susținere atât la interior, cât și la exterior.

În timpul vizitei Papei Francisc în România, un Duster identic cu cel oferit de Renault Vaticanului, a fost pregătit pentru a-l transporta pe suveranul pontif. Mașina a fost folosită în ziua în care suveranul pontif a mers la Șumuleu Ciuc.