Papa Francisc a declarat în timpul slujbei de Florii că Iisus a fost prima țintă a știrilor false, împrăștiate de cei care au vrut să întoarcă mesajul său pentru propriile beneficii. El a accentuat că în ciuda mândriei și scepticismului unora, nimic nu poate strice bucuria mesajului lui Iisus.

”Pe cruce, Iisus a murit plângând din doagoste pentru fiecare dintre nou: tânăr și bătrân, sfânt și păcătors, oamenii timpului lui și al nostru. Am fost salvați de cruce”, a declarat Papa Francisc, care a adăugat că ”prima țintă a știrilor false Iisus” și că în ciuda scepticismului unora ”nimeni nu poate opri bucuria Evangheliei, nimeni, în orice situație, nu este departe de mila domnului”, transmite Chatolic News Agency.

Papa Francisc, care a vândut recent un Lamborghini, a vorbit pelerinilor prezenți la slujba de duminică din Piata Sfântul Petru din Vatican și a binecuvântat măslinii și florile așezate la obeliscul din centrul pieței.

Listening to the reading of the Passion of the Lord #PopeFrancis #PalmSunday pic.twitter.com/K5yfW2d78v

— Catholic News Agency (@cnalive) March 25, 2018