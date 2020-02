De Simona David,

”Joi dimineață, Sfântul Părinte nu a mers în bazilica Sfântul Ioan din Lateran pentru celebrarea penitențială cu clerul roman. Datorită unei lejere indispoziții, papa a preferat să rămână în spațiile din Casa Sf. Marta. Celelalte angajamente din agenda zilei au decurs cu regularitate”, spune Matteo Bruni, directorul Sălii de Presă a Sf. Scaun, citat de Vatican News.

Potrivit tradiției, joi după Miercurea Cenușii, papa mergea în catedrala Romei, bazilica Sfântul Ioan în Lateran, la o celebrare penitențială de la începutul Postului Mare rezervată preoților diecezei de Roma. Manifestarea liturgică din acest an era programată la ora 10.20 și cuprindea o meditație a cardinalului vicar, spovada personală a preoților, iar papa statea la dispoziție pentru câțiva preoți care ar fi dorit să-și mărturisească păcatele, pentru ca apoi pontiful să încheie celebrarea penitențială cu un îndemn pastoral.

Primele semne ale acestei indispoziții fizice se simțeau deja în vocea și privirea papei de ieri.

Peste 7.000 de elevi nu merg la școală din cauza gripei

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Trimisul special Libertatea, corespondență din Segovia, Spania: Străzile sunt pline, dar nimeni nu intră în restaurantul chinezesc