Astfel, ministerul italian al sănătății a anunţat că numai câinii adulţi pot fi folosiţi pentru activităţi de bunăstare „asistate de animale”, inclusiv yoga.

Totodată, ministerul a precizat că a fost informat de organizaţii care „contactează direct crescătorii de câini” pentru a folosi temporar căţei pentru sesiuni de yoga.

Grupurile de apărare a drepturilor animalelor au cerut o interdicţie după ce rapoartele din presa italiană au dezvăluit presupuse rele tratamente aplicate căţeilor.

Piera Rosati, preşedintele LNDC Animal Protection, a declarat că aceşti căţei au fost exploataţi în scopuri comerciale.

„Yoga, cel puţin în teorie, nu ar trebui să fie doar o practică de exerciţii fizice, ci şi una spirituală, în căutarea armoniei cu universul. Dar această armonie şi bunăstare nu sunt acordate căţeilor care sunt folosiţi ca obiecte pentru a face afaceri”, a spus Piera Rosati.



Giusy D’Angelo, un expert în câini din cadrul consiliului naţional pentru protecţia animalelor din Italia, a declarat că oamenii ar putea deveni atât de copleşiţi de emoţii după ce se află în apropierea căţeilor încât riscă să ia decizia impulsivă de a adopta unul.

„Îi poate determina să ia o decizie fără să ia în considerare cu adevărat implicaţiile”, a precizat Giusy D’Angelo.

Recomandări Rezultatele finale în cazul fetiței care a murit după ce a mâncat pește. Nu au fost găsite bacterii în preparatele de la magazin

Yoga pentru căței, populară în întreaga lume

Yoga pentru căţei, cunoscută şi sub numele de „doga”, a devenit din ce în ce mai populară în întreaga lume, susţinătorii ei spunând că prezenţa animalelor sporeşte sentimentul de calm care însoţeşte exerciţiul.

Căţeii se plimbă liberi prin studiouri şi sunt acolo pentru a oferi îmbrăţişări, mai degrabă decât pentru a executa mişcări de yoga.



„Există multe motive pentru care oamenii fac puppy yoga. Unii ar putea dori pur şi simplu contactul cu un animal pentru că nu au unul acasă, în timp ce sunt alţii care suferă de boli şi care consideră că o oră de practică îi ajută cu adevărat să se relaxeze”, a declarat Francesco Di Turi, manager la Puppy Yoga Official, care organizează puppy yoga în săli de sport şi studiouri din Italia.



Potrivit site-ului companiei, toate cursurile sale organizate înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei, la 29 aprilie, au fost epuizate.



„Această măsură nu are niciun sens. Nimeni nu a venit vreodată să verifice ce se întâmplă de fapt în timpul unui curs. Va avea un impact asupra multor oameni – avem peste 80 de angajaţi şi din 29 aprilie nu am lucrat. Încercarea de a face acest lucru cu câinii adulţi este mult mai complexă”, a continuat Francesco Di Turi.



Dar nu tuturor yoghinilor le place să lucreze cu câinii. Amity Neumeister, care deţine studioul de yoga Zem din Roma, a găzduit căţei pentru o sesiune, după care a declarat: „A fost prea haotic. Ne-am petrecut mult timp alergând şi curăţând după ei”.

FOTO: Hepta

Urmărește-ne pe Google News