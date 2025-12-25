Ploaie torențială în Vatican la slujba de Ajun

„Bună seara și bine ați venit!”, a spus papa mulțimii adunate în piață. De asemenea, el și-a exprimat aprecierea pentru curajul și dorința lor de a fi acolo.

„Bazilica Sfântul Petru este foarte mare, dar, din păcate, nu este suficient de mare pentru a vă primi pe toți. Admir, respect și vă mulțumesc pentru curajul vostru și pentru dorința de a fi aici în această seară”, a spus Papa Leon.

Înainte de a se întoarce în bazilică pentru Liturghie, papa a adăugat: „Iisus Hristos, care s-a născut pentru noi, ne aduce pace, ne aduce dragostea lui Dumnezeu”. În interiorul bazilicii, peste 6.000 de persoane participau la slujbă, iar gărzile permiteau accesul suplimentar al celor din ploaie.

Prima apariție cu fascie

Această apariție surprinzătoare a marcat și prima dată când Papa Leon a fost văzut purtând o fascie, o eșarfă albă de mătase purtată de papi, pe care era brodat blazonul său.

În timpul omiliei, Papa Leon a subliniat importanța de a face loc pentru ceilalți în viețile noastre, afirmând: „Dacă oamenii refuză să facă loc pentru ceilalți – precum săracii, copiii și străinii – atunci refuză să facă loc și pentru Dumnezeu”.

„Acolo unde este loc pentru persoana umană, este loc pentru Dumnezeu”, a continuat papa.

Papa Leon a criticat economia distorsionată care tratează ființele umane ca pe niște mărfuri, subliniind că Dumnezeu, prin nașterea sa, ne arată demnitatea infinită a fiecărei persoane: „În timp ce umanitatea caută să devină «dumnezeu» pentru a domina asupra altora, Dumnezeu alege să devină om pentru a ne elibera de orice formă de sclavie”.

Proclamarea Nașterii Domnului

Liturghia a început cu procesiunea însoțită de cântarea colindului „Noel” și proclamarea nașterii lui Iisus, cunoscută sub numele de „kalenda”. Papa a ridicat o pânză pentru a dezvălui o statuie a Pruncului Iisus, pe care a sărutat-o și a binecuvântat-o cu tămâie.

Clopotele Bazilicii Sfântul Petru au răsunat puternic, marcând nașterea lui Hristos, în timp ce mai mulți copii din diverse culturi au așezat flori albe în jurul ieslei Pruncului Iisus.

Reflecțiile papei din timpul omiliei au cuprins ideea că, de-a lungul mileniilor, oamenii au privit cerul în căutarea unui adevăr lipsă pe pământ. Nașterea lui Iisus în Betleem a schimbat această perspectivă: „Pentru a găsi Mântuitorul, nu trebuie să privim în sus, ci să ne uităm în jos”.

„Atotputernicia lui Dumnezeu strălucește în neputința unui nou-născut”, a spus papa. „Lumina divină care radiază din acest Copil ne ajută să recunoaștem umanitatea în fiecare viață nouă”.

Un mesaj de speranță

Papa Leon a subliniat că nașterea lui Iisus este un mesaj de speranță pentru întreaga lume.

„Pentru a vindeca orbirea noastră, Domnul alege să se dezvăluie în fiecare ființă umană”, a spus Papa. El a citat și din omilia Papei Benedict al XVI-lea din Ajunul Crăciunului 2012, spunând: „Atât timp cât noaptea erorii întunecă acest adevăr providențial, atunci «nu există loc nici pentru ceilalți, nici pentru copii, nici pentru săraci, nici pentru străini»”.

Papa a concluzionat că „înțelepciunea Crăciunului” constă în darul unei vieți noi oferite lumii de Dumnezeu prin Pruncul Iisus. „El nu ne oferă o soluție ingenioasă pentru fiecare problemă, ci o poveste de dragoste care ne atrage în ea”.

Încheierea Jubileului Speranței

Papa a reamintit că exact acum un an, în ajunul Crăciunului, Papa Francisc a inaugurat Anul Sfânt dedicat speranței. Acest an jubiliar se va încheia pe 6 ianuarie 2026.

„Acum, pe măsură ce Jubileul se apropie de final, Crăciunul devine pentru noi un timp de recunoștință” pentru darurile primite și pentru misiunea de a le împărtăși lumii, a spus Papa.

După Liturghie, Papa Leon a purtat figurina Pruncului Iisus la scena Nașterii din spatele bazilicii. Însoțit de copii pe ambele părți, el a așezat figurina în iesle și a binecuvântat mulțimea înainte de a pleca din bazilică.