Papagalul agresiv care ciupea polițiști

Totul s-a întâmplat în zona portului Holzhafen. În timpul unei patrule, un ofițer a observat pasărea cocoțată pe o coardă de cățărat. Când a încercat să o abordeze, pasărea a răspuns cu ciripituri agresive.

„Când s-a apropiat cu degetul arătător întins, pasărea ciudată a încercat să-i ciupească vârful degetului”, se arată în raportul plin de umor al poliției din Bremerhaven.

„A câștigat” pentru câteva secunde

Potrivit relatării amuzante a polițiștilor, în fața atitudinii obraznice a papagalului, echipajul a decis să se retragă pentru scurt timp. Pasărea a închis ochii și părea mulțumită, ca și cum ar fi câștigat confruntarea. Dar bucuria ei a fost de scurtă durată.

Capturată de „forța specială”

Polițiștii au chemat în ajutor un echipaj de la adăpostul de animale. Angajații au venit pregătiți cu o „celulă mobilă de detenție”.

„S-au apropiat de omologul încă încrezător în sine cu agilitatea unei pisici din portul Bremerhaven”, au scris polițiștii cu umor.

În cele din urmă, papagalul a fost prins rapid și transportat la adăpostul de animale, descris în raport drept „centrul corecțional”.

Pasărea se află acum la adăpostul din Bremerhaven. Dacă nimfa nu va fi revendicată în perioada legală, va fi oferită altor iubitori de păsări. Poliția a încheiat raportul într-o notă ironică: „cu condiția să îndrăznească să se apropie de un animal atât de «periculos»”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE