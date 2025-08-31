Parada de deschidere a fermecat publicul de toate vârstele, purtându-l în universul magiei și al creativității.

Cea de-a 12-a ediție a festivalului a debutat luni, 25 august, adunând mii de spectatori în centrul orașului.

Personajele, realizate special pentru fiecare ediție, sunt unicat și au cucerit atât copiii, cât și adulții. Zeci de mii de oameni au venit să admire defilarea și să se bucure de atmosfera feerică.

„În cele 8 zile de festival vor fi prezentate 400 de spectacole: piese de teatru, ateliere creative, concerte, expoziții și reprezentații stradale”, a precizat Georgiana Dinescu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri”.

Prima seară s-a încheiat cu reprezentații ale trupelor din Italia și Cehia, urmate de un show spectaculos de videomapping și acrobații cu foc.

„Craiova strălucește din nou. Acest festival a devenit al doilea ca importanță din Uniunea Europeană, după cel de la Avignon dedicat păpușilor gigant”, a declarat primarul Lia Olguța Vasilescu.

Festivalul Puppets Occupy Street continuă până pe 1 septembrie.

