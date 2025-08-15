Conform ISU Hunedoara, vineri, un parapantist a aterizat forțat și a rămas agățat într-o stâncă, la o înălţime de aproximativ 20 de metri, la Măgura Uroiului. Bărbatul are 37 de ani şi este din Deva.

„Acesta este conştient şi acuză dureri lombare, fără traumatisme vizibile”, a transmis ISU.

Parapantistul care a rămas suspendat pe o stâncă, la 20 de metri înălțime. FOTO: ISU Hunedoara

La fața locului s-au deplasat echipaje de alpinişti din cadrul ISU Hunedoara, SMURD-Detaşamentul Deva, SAJ, respectiv un echipaj din cadrul Salvamont.

De asemenea, un incident grav a avut loc în zona cartierului Izvor din comuna Tărlungeni, județul Brașov. Un bărbat de 47 de ani din Brașov a suferit un accident în timp ce practica parapantismul, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Transporturi Feroviare Brașov.

