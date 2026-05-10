Acesta a scăpat cu viață după incidentul aviatic produs în timpul unui salt, în zona Podari, județul Dolj, relatează publicația locală Jurnal de Craiova. Momentul a fost surprins de un șofer aflat în trafic.

Conform primelor informații, echipamentul nu s-ar fi deschis corespunzător. Acesta a reușit să supravieţuiască impactului cu solul, iar circumstanţele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite de autorităţi şi specialiştii competenţi în astfel de situaţii.

În parașutism, procedurile de urgență sunt esențiale, iar sportivii sunt pregătiți riguros pentru situațiile în care parașuta principală nu funcționează corespunzător, scrie publicația menționată. În aceste cazuri, antrenamentul îi învață să renunțe rapid la parașuta principală, dacă aceasta este încurcată, și să activeze rezerva.

