Autoritățile identifică spații în care populația civilă s-ar putea adăposti în caz de război

România își extinde rețeaua de adăposturi civile pentru a proteja mai bine populația, după ce un raport al Curții de Conturi din 2022 a relevat un deficit major: doar 5% dintre cetățeni ar putea fi adăpostiți în caz de urgență.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat într-un interviu acordat Antena 3 CNN că autoritățile sunt în plin proces de identificare a noi spații, cum ar fi parcări și zone subterane, pentru a crește capacitatea de protecție.  

În timp ce România poate adăposti doar o mică parte a populației, alte state europene stau mult mai bine la acest capitol.

„De regulă este dat exemplul Finlandei, care atinge aproape 88% din populație, sau Elveția, care ajunge cam la 100% din populație. Chiar unii spun că au capacitate care depășește numărul total al populației”, a declarat Raed Arafat.

Totuși, el a subliniat că există și țări din Europa unde capacitatea de adăpostire este și mai scăzută, de doar 1-2%. Șeful DSU atrage atenția că demersurile sunt o procedură normal și oamenii nu trebuie să intre în panică sau să se teamă că oricând s-ar putea întâmpla ceva.

Parcările subterane ar putea fi folosite pentru adăpostirea populației în caz de război

Pentru a remedia situația, România a început identificarea unor noi spații care ar putea fi folosite ca adăposturi.  

„Se identifică spații suplimentare. Și deja suntem în această etapă. De exemplu, acum suntem în curs de identificare de parcări subterane, în curs de identificare de spații subterane. Sunt spații care nu au fost identificate până acum”, a explicat șeful DSU.

Întrebat dacă România identifică parcări subterane ce ar putea fi folosite pentru adăpostirea populației civile în caz de război, Raed Arafat a explicat:

„Identifică spații suplimentare care pot fi folosite ca adăposturi. Asta nu înseamnă că facem acest lucru pentru că mâine va fi ceva. Este un lucru în plus pe care îl facem la acest moment și este normal. La final, vom avea din fiecare județ ce spații suplimentare au fost identificate. Aceste spații vor trece pe listă și populația va fi instruită în acest sens”, a mai precizat Raed Arafat.

Stațiile de metrou din București se numără printre spațiile desemnate pentru adăpostirea civilă

În București, stațiile de metrou se numără printre spațiile desemnate ca adăposturi civile. Totuși, acestea necesită îmbunătățiri pentru a putea găzdui un număr mai mare de persoane în siguranță.

„Metroul – toate stațiile de metrou – pot fi spații de adăpost, dar sunt și spații suplimentare la metrou, care pot fi adaptate ca adăposturi pentru un număr mai mare de persoane. Ele erau prevăzute în plan. Eu știu că încă nu sunt complet puse la punct, dar sunt prevăzute”, a mai precizat el.

Cum pot afla oamenii care este cel mai apropiat buncăr sau spațiu de adăpostire civilă

Pentru a facilita accesul populației la informații despre adăposturi, aplicația DSU include o hartă interactivă care indică locațiile cele mai apropiate.

„Dacă intrați pe aplicația DSU, o să vedeți că în București, cel puțin – și nu numai în București – spațiile de adăpostire sunt semnalate pe harta interactivă.

Dacă sunteți într-o zonă și porniți aplicația, vă arată care este spațiul cel mai apropiat. Dacă apăsați pe el, vă arată adresa lui”, a explicat șeful DSU.

Șeful DSU subliniază că extinderea rețelei de adăposturi nu înseamnă că există o amenințare iminentă, ci reprezintă o măsură preventivă necesară.

„Asta nu înseamnă că facem acest lucru pentru că mâine va fi ceva. Este un lucru în plus pe care îl facem la acest moment și este normal. La final, vom avea din fiecare județ ce spații suplimentare au fost identificate. Aceste spații vor trece pe listă și populația va fi instruită în acest sens”, a mai subliniat Arafat.

Cel mai mare iceberg de pe Pământ, care era de 2 ori mai mare ca Londra, mai are doar câteva săptămâni până se va topi

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru românii din Orientul Mijlociu care vor să revină acasă: „Facem tot ce este posibil"
Știri România 21:02
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru românii din Orientul Mijlociu care vor să revină acasă: „Facem tot ce este posibil"
Două avioane pline cu turiști români repatriați din Emiratele Arabe Unite vor ajunge la București, pe cheltuiala unei agenții de turism
Știri România 19:53
Două avioane pline cu turiști români repatriați din Emiratele Arabe Unite vor ajunge la București, pe cheltuiala unei agenții de turism
Maraton de prezentări de modă pentru Cătălin Botezatu. Celebrul designer are rar timp de odihnă
Stiri Mondene 16:45
Maraton de prezentări de modă pentru Cătălin Botezatu. Celebrul designer are rar timp de odihnă
Cine este Albert Pascotescu, copilul-minune de la „Românii au talent". A început să citească la doar 2 ani
Stiri Mondene 15:00
Cine este Albert Pascotescu, copilul-minune de la „Românii au talent". A început să citească la doar 2 ani
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost": „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc"
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost": „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc"
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră"
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră"
