Părintele Visarion Alexa este parohul Bisericii ”Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Militari (București) și un obișnuit al emisiunilor radio și TV. Zilele trecute, părintele ortodox a fost invitatul ultimului podcast al lui Damian Drăghici.

„Folosește hainele lumii, dar nu fi precum lumea”

Chiar dacă în dialogurile sale pune accentul pe cultura sufletului, preotul a recunoscut că și el păcătuiește într-o privință. „Omul contemporan are o problemă fundamentală cu sufletul lui. Eu însuși m-am surprins zicându-i fiicei mele: ”Ce-o să câștigi tu cântând la violoncel, ce-o să faci cu asta?!”. Noroc cu soția ce-mi readuce aminte de suflet. Ne îndreptăm doar spre materie, omul care are bani, are tot, fericire, împlinire, posesie. Fals. Niciun om ”posedat”, care are bani, nu e fericit, ăsta e paradoxul. Mie îmi place creștinul cu bani. Vreau să văd creștinul cu bani, spălat, sprayat, pensat…Pardon, pensată! Nu nespălat, murdar. Poți să fii creștin, poți purta hainele lumii, nu trebuie să fii precum cei din icoane. Folosește hainele lumii, dar nu fi precum lumea! Păstrează-ți credința”, a mărturisit părintele Visarion Alexa.

Înțelege că banii sunt doar un instrument. Fii boier, domnule! Steinhardt (n.red – Nicolae Steinhardt, scriitor român) spunea lucrul ăsta: ”Dumnezeu e mare boier!”. Varsă ploaia lui și peste drepți, și peste nedrepți, soarele iese și pentru cei credincioși, și pentru cei necredincionși. De aceea e mare boier Visarion Alexa, preot

„Poți trăi pentru mai puțin, nu doar să ai mult”

Prelatul a observat și ce schimbări a produs pandemia de coronavirus în existența noastră, a tuturor. Și îndeamnă la milă, în sensul iubirii. ”Până acum eram concentrați doar pe distracții, unde să ne facem concediul, ce să ne mai cumpărăm. Este momentul oportun să ne întoarcem la suflet. Bine că n-avem Ebola (n.red – un virus specific în zona Africii), nu te mai întreba nimeni dacă te vaccinezi. Suntem într-o perioadă propice pentru dezvoltarea sufletească. Poți să trăiești și pentru mai puțin, nu doar să ai mult mereu. Omul uită că are deasupra capului soarele, luna, i se pare că totul i se cuvine. Trebuie să faci un efort: să le contempli”, a declarat părintele Visarion Alexa.

Ideea voluntariatului

Părintele a oferit niște sfaturi simple, creștinești. „Fericire nu e ceva roz, să trăiești pe pozitiv toată viața. Viața e dură. Trebuie să înțelegem că viața e o chestiune complexă, cu boală, cu moarte, cu lipsuri, cu momente de bucurie, cu prieteni, cu dușmani. Ne-am obișnuit să fim mai buni în preajma Crăciunului, Paștelui. Am implementat un progrămel care rulează: ”De Crăciun / Fii mai bun…”. După, nu te mai interesează cine trăiește, cine moare… Avem nevoie de o cultură a sufletului, de voluntariat. În Europa, e foarte importantă ideea asta, de voluntariat pentru suflet. Să dai cu ochii de lucrurile dificile, să-ți ajuți semenii. Pierzi omul din tine dacă nu ai milă. Eu cred în milă, unii o văd ca ceva rușinos. Îmi place când nevasta mea are milă de mine, când sunt bolnav, are grijă de mine, roiește în jurul meu. Cum s-a întâmplat când, după vaccin, am fost la pat vreo două zile. Nu vreau cadouri, ci milă izvorâtă din iubire”, a mărturisit teologul.

PARTENERI - GSP.RO “Știu ce înseamnă foamea. La 12 ani, am lucrat cu bunicul pe șantier”. Plânge când își amintește copilăria grea, azi e celebru în România

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce a pățit Irina Rimes după vaccin! Ce scandal monstru a ieșit...

Observatornews.ro O tânără de 23 de ani a decis să-şi pună capăt zilelor cu puţin înaintea zilei de naştere, în Spania: "Zbor lin prinţesa mea"

HOROSCOP Horoscop 2 mai 2021. Fecioarele au șansa de a deveni mai atente la ce se petrece, dincolo de aparențe

Știrileprotv.ro Un cuplu din Olanda și-a construit o casă cu o imprimantă 3D. Totul a durat 5 zile

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani