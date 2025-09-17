Lovirea repetată cu capul de interiorul mașinii

Judecătorii au apreciat că „cel mai probabil” decesul s-a datorat lovirii repetate a copilului cu capul de interiorul mașinii conduse de tată, fără a exclude însă și un alt scenariu. Magistrații ieșeni l-au condamnat pe tatăl copilului, Ionuț Ungureanu, la 5 ani de închisoare, iar pe mamă, Diana Corbu, la 4 ani de detenție.

Anchetatorii au stabilit că loviturile copilului se produseseră în urma acțiunilor celor doi, iar decesul se datorase neglijenței și nepăsării.

„Din probele administrate în cauză rezultă că uciderea minorului s-a realizat atât prin cauzarea traumatismului cranio cerebral de către inculpatul Ungureanu, traumatism care a declanșat lanțul cauzal care a condus la deces, dar și prin conduita ulterioară conjugată atât a inculpatului Ungureanu, cât și a inculpatei Corbu(…)Mai mult, chiar, și în momentul în care a observat că minorul este în comă și nu reacționează a temporizat prezentarea la medic pentru a presta servicii sexuale către un client”, au subliniat magistrații.

Multiple hematoame

Anchetatorii au stabilit că femeia presta activități sexuale, iar bărbatul îi era proxenet. Când aceasta avea clienț, Ungureanu lua copilul și mergea cu el la plimbare, însă bărbatul nu accepta ideea de a instala în BMW-ul său roșu un scaun pentru copii, sau măcar să folosească o „scoică”. Motivul este unul halucinant, așa cum reiese din investigație: nu le plăcea cum arată.

Astfel în timpul plimbărilor, copilul era ținut pe o pătură, pe bancheta din spate sau pe cea din față, fără a fi asigurat. Micuțul era supus riscului de a fi lovit, ceea ce s-a și întâmplat de multe ori, sau de a cădea la fiecare viraj al mașinii.

Pe 7 octombrie 2021, mama și-a dus copilul la spital deoarece tușea și vomitase de mai multe ori.

În momentul internării, copilul se afla în stop cardio-respirator. Prezenta bronhopneumonie de aspirație, cauzată probabil de laptele intrat în căile respiratorii, multiple hematoame subdurale, unele vechi de 2-3 săptămâni, edem cerebral difuz și hemoragie subarahnoidiană.

Mai multe leziuni în zona capului au ridicat suspiciuni, motiv pentru care a fost alertată poliția. După două săptămâni, copilul a murit. Necropsia a stabilit că decesul fusese provocat de loviturile la cap. În acel moment a fost declanșată investigația din care a reieșit că doi părinți se fac vinovați de decesul micuțului.

