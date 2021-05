La finalul lui aprilie, în grupurile părinților de pe Facebook erau tot mai multe dezbateri despre întoarcerea copiilor în școli. Să-i lase sau nu la orele cu prezență fizică? Sunt în siguranță ei și ceilalți membri ai familiei?

Unii părinți s-au săturat de școala online, pe alții îi îngrijorează că s-ar putea îmbolnăvi elevii și chiar că vor transmite virusul în familie, inclusiv celor vaccinați. Câțiva își lasă însă copiii să hotărască. Cei sub 16 ani încă nu se pot vaccina, căci nu s-au făcut destule teste în categoria asta de vârstă. Dar vaccinul Pfizer ar putea fi folosit din iunie și pentru cei între 12 și 15 ani.

Zeno Șuștac, tatăl unui elev de clasa a II-a din București, care este și avocat, a creat pe Facebook, la începutul pandemiei, un grup pentru părinții din țară pentru că, spune el, din cauză că îndemna la responsabilitate și scria despre nevoia de a-i proteja pe cei din jur, a fost exclus din niște grupuri asemănătoare.

Una dintre dezbaterile recente din comunitatea online construită, „Părinții elevilor din România”, cu aproape 6.000 de membri, a fost chiar pe tema revenirii elevilor în clase.

Ministerul Educației vrea să cheme cât mai mulți copii la școală și să nu se mai bazeze pe cursurile online. Elevii cu bolnavi cronici în familie vor continua să învețe la distanță.

„Ministerul Educației doar a mimat consultarea cu părinții de-a lungul timpului”, spune Șuștac. „Dacă voia o consultare reală, nu apela la ONG-urile constituite cu titulatură pompoasă care cuprinde și sintagma «părinți». Ar fi făcut-o prin intermediul școlilor sau ar fi fost o consultare publică transparentă pe site-ul ministerului”.

Acesta consideră că unele ONG-uri – nu dă nume – care susțin că reprezintă interesele părinților sunt, de fapt, „instrumentele politicului”, pe când celor echilibrate le lipsește vizibilitatea. Nu se simte reprezentat de acele asociații și, împreună cu alți părinți, ar vrea să înființeze în viitor un nou ONG.

De ce susține părinții care vor să poată alege între online și clasă

„Principala nemulțumire a părinților cu care am discutat a fost că nu s-a acordat dreptul de opțiune. Nu sunt împotriva deschiderii școlilor, dar sunt pentru acest drept. Vrei să-ți expui copilul? Consideri că poate învăța doar într-o sală de clasă și nu prin tehnologia online? E alegerea ta”, spune tatăl. Altfel, toate familiile și-ar asuma involuntar riscuri, crede el.

Părinții se tem de transmiterea virusului acasă, dacă se infectează cumva copiii. Șuștac se gândește și la necunoscutele despre cum îi afectează boala COVID-19 pe copii pe termen lung.

Dincolo de cei internați la terapie intensivă, spune tatăl, unii au avut febră chiar și două săptămâni și încă nu se știu efectele asupra organismului după o asemenea experiență. În plus, în clasă, spune el, elevilor le-ar fi dificil să se concentreze cu masca de protecție.

Când studiau în școală, adaugă Șuștac, părinții scriau în grupul online că profesorii și personalul auxiliar din unele școli încălcau normele sanitare. Bărbatul ține minte că, deși au trimis cazurile către inspectorate și Ministerul Educației, nu s-au făcut publice și nu s-au rezolvat. „Nu e preocupare pentru sănătatea elevilor. Nu avem nici măcar numărul celor care au avut COVID (n.r. – de la începutul pandemiei)”, spune el. „Nimeni nu a înțeles această vacanță de o lună, în condițiile în care puteam să funcționăm în online. Ruperea de procesul educațional cu certitudine dăunează și sănătății mintale”.

Din discuțiile cu alți părinți, a aflat că unii nu ar vrea să-și lase copiii fizic la ore, chiar dacă sunt sănătoși. În ultimele zile de școală, înainte de vacanța de-o lună, spune că părinții trimiteau mesaje ba că o clasă dintr-o anumită școală primește copii răciți, ba că în alta cineva din familie are COVID, dar copilul vine oricum la școală.

Fiul lui e la o instituție publică din București și învață de-acasă din martie 2020, iar pentru că are o boală cronică, poate studia la distanță în continuare. Dar n-a stat izolat din primăvara anului trecut, ci s-a jucat cu alți copii, însă cu mască.

Șuștac înțelege situația celor care n-au conexiune la internet și acces la tehnologie, dar crede că ministrul educației era obligat să le asigure toate astea după mai bine de un an de la izbucnirea pandemiei.

„Sunt la fel de expuși”

„Fiica mea este cu probleme medicale. Așa că atâta timp cât nu se pot vaccina copiii sub 16 ani, nu vor merge la școală nici ea, nici fratele ei. Noi, părinții, ne-am vaccinat tocmai ca să o protejăm pe ea”, a scris o mamă din Baia Mare pe grupul de Facebook „Părinții elevilor din România”.

O femeie din Craiova, și ea mamă a doi copii, a explicat în comentarii că în clasa fiicei sale din învățământul primar nu se poartă masca întotdeauna: „Am și poze doveditoare”.

Mihaela Dragu, din Constanța, refuză să-și trimită fiul la școală momentan. „Lupta cu acest virus nu s-a terminat. Nu știe nimeni cât am tras cu sănătatea acestui copil. După o simplă viroză, l-am avut internat în spital. La gripă, la fel”, îmi povestește la telefon. „Am o boală cronică autoimună, am luat adeverință de la medicul de familie și am dus-o la școală”.

Diana Iordache, mama unui elev din București, spune că, din perspectiva ei, cei mici „sunt la fel de expuși la virus, care circulă în continuare liber cu toate variantele lui” și că școala cu prezență fizică „va continua să reprezinte un risc epidemiologic public”.

Articolul integral, pe Școala 9.



Citeşte şi:

Erori de raportare în cazul a 1.000 de decese COVID. Ministrul Sănătății: „Diferențele sunt în continuare analizate”

Prințul din Austria care l-a împușcat pe ursul Arthur s-ar putea alege cu dosar penal

Cum se vor desfășura spectacolele-experiment cu sala plină de la TNB și de la Operă

PARTENERI - GSP.RO „Aveam amețeli, stări de leșin”. Mărturie cutremurătoare făcută de un fost campion al României, doctorul s-a uitat la el și în 10 secunde i-a spus ce boală are

Playtech.ro Cine este, de fapt, soția lui Mihai Gâdea. Cu ce se ocupă Agatha Kundri

Observatornews.ro Preot din Călărași înregistrat când face avansuri unei fete de 14 ani, la spovedanie: ”Sincer, aş vrea să te sărut şi eu!”

HOROSCOP Horoscop 6 mai 2021. Leii ar fi bine să se informeze foarte serios, înainte de a lua decizii sau a trage concluzii

Știrileprotv.ro Prima reacție a prințului Emanuel de Liechtenstein despre împușcarea ursului Arthur

Telekomsport Marele sportiv al ţării, de fapt un monstru! Şi-a ucis iubita. Înfiorător: i-a injectat o substanţă şi a aruncat-o de pe pod. Primele detalii

PUBLICITATE Cum faci să nu-ți mai golească buzunarele copiii pentru toate mofturile? (Publicitate)