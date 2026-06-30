Proiectul social din localitatea Dumbrava (județul Bihor), condus de Viorel Pașca sub paravanul Asociației „Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă”, a funcționat timp de aproape 20 de ani ca un sistem paralel și ilegal de asistență socială.

În urma descinderilor, au fost identificate sute de victime în locațiile vizate. Totodată, există suspiciunea că 401 persoane care au murit de-a lungul anilor în aceste azile ar fi fost îngropate pe un câmp situat în apropierea cimitirului greco-catolic.

Asociația a fost radiată din registrul unic al serviciilor sociale

Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă a fost fondată în anul 2016 în Dumbrava, județul Bihor, de Viorel Pașca și familia sa. Anul trecut, asociația a avut un deficit de aproape cinci sute mii lei, după ce anul 2024 l-a încheiat cu un excedent de peste 587 mii lei, conform datelor oficiale ale asociației de la Ministerul Finanțelor.

Inițial, Asociația Dumbrava DPG a beneficiat de un certificat de acreditare pentru furnizarea de servicii sociale din partea Direcției Generale Politici și Programe de Asistență Socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Totuși, în aprilie acest an, Asociația a fost radiată din registrul unic al serviciilor sociale pentru că în ultimii trei ani nu a primit licență de funcționare.

Deși locațiile nu dețineau licențe oficiale de funcționare ca azile, spitalele și direcțiile de asistență socială (DGASPC) din întreaga țară trimiteau în mod constant pacienți acolo. Instituțiile statului profitau de faptul că Viorel Pașca îi primea gratuit sau în schimbul pensiilor de handicap, rezolvând astfel cazuri sociale grele pentru care statul nu avea locuri în centrele oficiale.

Însă, activitatea lui Pașca a mai fost girată și de instituții ale statului. De exemplu, acum nici cinci ani, Primăria Arad, în parteneriat cu Asociația Dumbrava DPG şi Direcția de Asistență Socială, a oferit 100 de mese calde oamenilor fără adăpost din oraş.

Georgiana Pascu, manager de programe în cadrul organizației neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice și o cunoscută activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, a expus public ilegalitățile din rețeaua de azile ilegale din Bihor încă de acum un an. Mai mult, ea a semnalat că nici măcar nu i s-a permis accesul într-o vizită de monitorizare inopinată în casele în care ajunseseră pacienți cu dizabilități mintale, cei trimiși de conducerea Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Atunci ea a apelat la 112, iar polițiștii veniți la fața locului i-au spus că nu pot face nimic pentru că „persoanele din casele pe care le deține în proprietate nu pot fi văzute, pentru că, nu-i așa, îi aparțin. ”

Viorel Pașca a mai fondat, în 2006, Asociația Pescari de Oameni tot la Ceica dar nu a mai avut niciun fel de activitate în ultima vreme.

În 2007, Viorel Pașca a încercat să facă și afaceri prin Eurohelm SRL, deschisă tot în comuna Ceica, județul Bihor. Firma se ocupa de „comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie vândute prin magazine” și a fost fondată împreună cu Simona Ana Bala și Asociația Pescari de Oameni (ONG-il controlat tot de Pașca) dar a fost radiată în 2014.

Ce spune DIICOT

Potrivit anchetatorilor, victimele au fost ținute într-o stare de dependență și lipsă de autonomie, fără îngrijire medicală, deși sufereau de afecțiuni psihice și alte probleme de sănătate. Mai mult, nu au fost supravegheate corespunzător, iar tratamentele fie nu au fost administrate, fie au fost aplicate incorect sau întrerupt.

În plus, îngrijirea s-a făcut de către personal necalificat și insuficient, ceea ce a dus la neasigurarea condițiilor minime pentru protejarea sănătății, demnității și integrității lor, se arată în comunicatul DIICOT.

În aceste condiții, unele victime au murit. Potrivit surselor Libertatea, au fost găsiți 401 morți îngropați pe un teren aflat lângă un cimitir greco-catolic. „Persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat au fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare”, a precizat DIICOT.

Prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro. În acest context, Ministerul Muncii a activat o celulă de criză. Ministrul interimar Dragoș Pîslaru „a luat legătura cu autoritățile județene pentru a asigura relocarea în siguranță a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate”, scrie în comunicatul transmis presei.

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