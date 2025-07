„Fără droguri în Parlament. Am depus legea prin care parlamentarii să fie testați inopinant (n.red. corect este inopinat) antidrog de două ori pe an. Cine are ceva pe nas sau în vene afară din Parlament”, a transmis senatorul SOS România pe Facebook vineri, 11 iulie.

În expunerea de motive scrie că în spaţiul public au apărut informaţii alarmante privind posibila existenţă a unor consumatori de droguri în Parlament.

„Indiferent de natura politică sau partinică a celor vizaţi, datoria noastră este de a garanta cetăţenilor că cei care le fac legile sunt în deplinătatea facultăţilor mintale, în stare de discernământ, capabili de decizii lucide şi responsabile. Mai grav, s-a ajuns în situaţia în care presa naţională şi internaţională speculează cu privire la existenţa unui „club informal de prafhri şi pastile” în anumite medii politice, afectând grav imaginea României şi credibilitatea Parlamentului”, se arată în document.

Legea propune ca în fiecare sesiune parlamentară să se organizeze lunar o tragere la sorţi a unui număr de senatori şi deputaţi care vor fi testaţi inopinat de către o echipă a lnstitutului Naţional de Medicină Legală

Cine refuză testarea poate fi exclus de la lucrările parlamentare pentru o perioadă determinată, să nu mai meargă în delegații oficiale externe și să își piardă funcțiile de conducere în comisii sau grupuri parlamentare. Aceleași sancțiuni se vor aplica și dacă rezultatul iese pozitiv, spune proiectul.

