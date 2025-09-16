Dacă este luată în calcul diferența dintre salariul mediu la nivel național și salariul deputaților, reiese că cei 150 de parlamentari slovaci sunt cel mai bine plătiți din UE.

Salariul mediu lunar în Slovacia este estimat la 1.500 de euro, în timp ce în România ajunge la 1.100 de euro. În cazul României, salariul unui deputat este de aproximativ de două ori mai mare decât salariul mediu lunar.

În timp ce deputații slovaci beneficiază de salarii mari, calitatea serviciilor publice lasă de dorit în raport cu sum taxelor și impozitelor plătite de contribuabili, observă centrul de reflecție MESA10, specializat în analize economice și sociale.

„În ultimele luni, am efectuat o analiză comparativă a cheltuielilor publice din Slovacia și din țările vecine. Căutam un răspuns la întrebarea dacă calitatea serviciilor publice din Slovacia este adecvată cu suma taxelor. Am analizat calitatea infrastructurii de transport și a sistemului de învățământ, dar am comparat și, de exemplu, cuantumul beneficiilor sociale pe care aceste țări le oferă cetățenilor lor”, a explicat Ján Marušinec, director executiv al MESA10.

„Din păcate, concluziile noastre nu sunt de bun augur pentru Slovacia, iar creșterile suplimentare de taxe vor adânci și mai mult decalajul dintre Slovacia și țările vecine”, a subliniat el.

Experții economici slovaci spun că țara lor a depășit România în ceea ce privește salariul mediu, dar este în urmă în ceea ce privește infrastructura de transport și investițiile în educație.

