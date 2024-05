Votul de marți de a ignora obiecțiile președintelui georgian Salome Zourabichvili, ale cărui puteri sunt în mare parte ceremoniale, pregătește terenul pentru ca președintele parlamentului să semneze legea în zilele următoare, notează Reuters.

Disputa legată de legea recent adoptată a ajuns să fie considerată un test cheie pentru a vedea dacă Georgia, care timp de trei decenii s-a numărat printre cele mai prooccidentale state succesoare ale Uniunii Sovietice, își va menține orientarea occidentală sau va pivota în schimb spre Rusia.

Opozanţii proiectului de lege au organizat, timp de mai bine de o lună, unele dintre cele mai ample proteste pe care le-a cunoscut Georgia de la obţinerea independenţei faţă de Moscova, în 1991, odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice.

După votul parlamentului de marți, sunt de aşteptat momente tensionate și proteste masive. Poliţia este mobilizată, iar protestatarii se află în faţa clădirii Parlamentului şi strigă „Ruşilor!”, „Sclavilor!”.

🔴 „Russians! Russians!” Georgians chant at the ruling party deputies as they leave the Parliament after adopting the Russian Law#NoToRussianLaw #TbilisiProtests #RussianLaw #GeorgiaProtests #Georgia #Tbilisi pic.twitter.com/QD9thrTVPb