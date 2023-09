Festivalul de la Black Rock City a fost programat în acest an în perioada 27 august – 4 septembrie. În urma ploii care a făcut zona inaccesibilă, organizatorii au anunțat că locul a fost închis „pentru tot restul evenimentului”.

Burning Man hit by heavy rains, now mud soaked.

People there told to conserve food and water as they shelter in place.

(Video: Josh Keppel) pic.twitter.com/DuBj0Ejtb8 — scott budman (@scottbudman) September 2, 2023

„Ploaia din ultimele 24 de ore a creat o situaţie care a necesitat oprirea completă a circulaţiei vehiculelor pe playa (formă de relief rezultată în urma secării unui lac – n.r.). Sunt aşteptate mai multe ploi în următoarele zile şi nu este de aşteptat o îmbunătăţire suficientă a condiţiilor pentru a permite vehiculelor să intre pe playa”, a transmis agenția americană care administrază terenul unde este organizat festivalul.

?#BREAKING: Burning Man Festival Declares National Emergency as over 73,000 Campers are trapped Urged to Shelter in Place Amid Flooding Crisis



?#Blackrock | #Nevada



Currently, more than 73,000 festival attendees and campers are trapped with no access in or out of the… pic.twitter.com/gMxoFiFKdm — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 2, 2023

În zona unde au fost campate rulotele celor veniți la festival s-a format un strat gros de noroi.

„Din fericire, ne aflăm într-o tabără destul de mare, cu multe provizii. Suntem o comunitate, toată lumea împarte cu ceilalţi”, a spus unul dintre cei care au rămas blocați acolo.

BREAKING: A National Emergency ? has been declared at the Burning Man Festival in Black Rock City, Nevada. Over 70,000 people along with their vehicles have been trapped in mud and are being urged to conserve water and food while sheltering in place amid a flooding crisis. pic.twitter.com/B7Wfzah8A0 — Cinema Shogun (@CinemaShogun) September 2, 2023

Un alt participant, care a fost prezent la edițiile festivalului din ultimii 22 de ani, spune că se așteaptă ca terenul să se usuce în cel puțin două zile, adăugând că unele persoane au decis să pornească pe jos până la cea mai apropiată autostradă.

Peste 70.000 de oameni s-au adunat în acest an la festivalul Burning Man din nord-vestul statului Nevada. Evenimentul a început să fie organizat în 1986, inițial pe o plajă din San Francisco, iar numele său provine de la faptul că, în ultima seară de festival, este arsă o structură din lemn numită „Omul”.

