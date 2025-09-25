Detalii despre incident

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș au cerut arestarea preventivă a doi dintre cei implicați. Ancheta a arătat că, în după-amiaza zilei de 18 septembrie, cei trei inculpați, alături de victimă, au decis să participe la o vânătoare neautorizată de mistreți.

Unul dintre ei a adus o armă letală de vânătoare, deținută legal, dar transportată fără husă și fără un sistem de blocare care să prevină utilizarea neautorizată sau descărcarea accidentală.

Cum s-a produs tragedia

În seara respectivă, cei patru s-au deplasat pe fondul cinegetic 10 Livada, gestionat de Ocolul Silvic Livada din cadrul Direcției Silvice Satu Mare. Unul dintre inculpați a tras un foc de armă asupra unui animal observat prin luneta de noapte atașată armei, dar nu a reușit să-l captureze. Ulterior, grupul a continuat deplasarea cu mașina.

În timp ce se îndreptau spre localitatea Pășunea Mare, unul dintre bărbați a manipulat arma, scoțând tubul cartușului percutat și introducând un nou cartuș pe țeavă. Arma a fost apoi așezată între scaunele din față, cu țeava îndreptată spre spate, moment în care s-a declanșat accidental, provocând moartea victimei.

Reacția după incident

După ce au realizat ce s-a întâmplat, cei trei inculpați, în stare de șoc, au transportat victima în localitatea Călinești, în curtea unei pensiuni administrate de unul dintre ei.

De acolo, au apelat serviciul 112, solicitând intervenția ambulanței și a Poliției.

Investigațiile continuă

Pentru clarificarea circumstanțelor exacte în care s-a produs tragedia, anchetatorii au efectuat cinci percheziții domiciliare.

Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș, cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Satu Mare.

Un alt caz a avut loc în Bihor. Un bărbat a ajuns în stare gravă, după ce a fost împușcat în cap la o partidă de vânătoare ilegală.



