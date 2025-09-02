Poliţia germană a precizat că nu există dovezi de crime în legătură cu aceste decese. Cu toate acestea, numărul ridicat al politicienilor decedați a generat diverse întrebări pe rețele sociale. Ministerul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia a subliniat că au decedat şi candidaţi din alte partide, inclusiv din Partidul Verde şi din Partidul Social-Democrat.

Relatările iniţiale s-au concentrat decesele a patru dintre candidaţii AfD, dar apoi au apărut decesele a încă doi candidaţi de rezervă, ceea ce a stârnit o serie de teorii ale conspirației.

Co-preşedinta AfD, Alice Weidel, nu a combătut speculaţiile. Ba dimpotrivă, a distribuit o afirmaţie a economistului pensionar Stefan Homburg, potrivit căruia numărul deceselor candidaţilor este „aproape imposibil din punct de vedere statistic”.

Întrebat despre zvonurile din partidul său, vicepreședintele AfD în Renania de Nord-Westfalia, Kay Gottschalk, a declarat marţi: „Din informaţiile pe care le am în faţă – dar sunt doar informaţii limitate – nu reiese nimic care să susţină aceste suspiciuni în acest moment”.

Gottschalk a mai spus pentru podcastul Berlin Playbook al Politico că partidul său doreşte ca aceste cazuri să fie investigate „fără a intra imediat în zona teoriilor conspiraţioniste”.

Poliţia germană a transmis pentru agenția de presă DPA că cele patru decese iniţiale din AfD au fost fie din cauze naturale, fie din cauze care nu pot fi divulgate din motive de confidenţialitate cerute de familie. Celelalte două decese au fost descrise în mod similar, notează BBC.

Renania de Nord-Westfalia are o populaţie de 18 milioane de locuitori, iar 20.000 de candidaţi vor concura pentru funcţii în alegerile locale din 14 septembrie.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania la alegerile federale din februarie, extinzându-şi influenţa din zona sa de origine – est – şi în vestul ţării. În mai, agenţia de spionaj intern a clasificat AfD ca organizaţie extremistă de dreapta, după care a suspendat această decizie în urma unui recurs în instanţă. În trei state din est, asociaţiile AfD sunt în continuare clasificate ca fiind extremiste, relatează BBC.