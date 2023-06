Bărbatul a alunecat și s-a rostogolit câțiva metri pe peron, după ce a căzut din tren, în timp ce alți pasageri urmăreau incidentul dramatic.

Potrivit martorilor, omul s-a ridicat și a scăpat fără răni grave. „S-a întâmplat o minune”, au declarat cei aflați pe peron.

Au fost chemate serviciile medicale, însă individul a scăpat, miraculos, fără leziuni grave, „doar cu câteva vânătăi”.

Autoritatea feroviară din India nu a clarificat cum a avut loc incidentul.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

At Shahjahanpur railway station in Uttar Pradesh, a young man survived a fall from a speeding express train. #UttarPradesh #TrainAccident #viral #viralvideo #ViralVideos #viralpost #India pic.twitter.com/OTizTGDtDS