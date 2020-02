De Petre Dobrescu,

“Studiam documente legate de Westminster, încă necatalogate, la Arhivele Istorice din Swindon, când am descoperit, pe unul dintre ele, o ușă de existența căreia nu știam”, a explicat prof. Liz Hallam Smith, consultant istoric, unul dintre oamenii implicați în proiectul de restaurare a Palatului Parlamentului.

Pornind de la acest plan, echipa a reușit să identifice în palat nu una, ci două uși masive, înalte de 3,5 metri, cu o cameră de trecere între ele.

Cu ajutorul unui expert în dendrocronologie – știința prin care e determinată vârsta arborilor – s-a aflat că lemnul folosit la tavanul camerei provine de la un copac tăiat în 1659.

Pasajul, parte a unui traseu mai lung, ar fi fost construit în 1661, când a avut loc încoronarea regelui Carol al II-lea, și a fost folosit de alaiul de curteni pentru a ajunge din fosta Cameră a Lorzilor în Sala Tronului.

Ulterior, l-au folosit mai mulți oameni importanți de la curte care doreau să ajungă la rege fără să afle prea multă lume.

Camera de trecere mărginită de cele două uși masive n-a fost singura surpriză. În încăpere, echipa care se ocupă de restaurare a găsit graffiti-ul perfect conservat lăsat ca amintire de unul dintre muncitorii angajați de Sir Charles Barry pentru a reconstrui palatului, după incendiul devastator din 1834.

“Această cameră a fost zidită de Tom Porter, căruia îi plăcea foarte multe berea”, stă scris pe perete, în creion. Scrisul e perfect lizibil, în ciuda trecerii timpului. Experții cred că datează din 1851.

