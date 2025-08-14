Zece hoteluri au căzut pradă

Agid „a detectat o activitate de vânzare ilegală a unor documente de identitate care ar fi fost sustrase de la hoteluri care operează pe teritoriul Italiei”, a anunțat instituția într-un comunicat consultat joi de AFP.

„Este vorba despre zeci de mii de scanări în înaltă rezoluție ale pașapoartelor, cărților de identitate și altor documente de identitate folosite de clienți în timpul formalităților de check-in”, se precizează în comunicat. Agenția, în mai multe comunicate succesive din ultimele zile, menționează aproape 100.000 de documente furate.

Autorul care a pus în vânzare aceste documente, cunoscut sub pseudonimul „mydocs”, a declarat că le-a obținut „prin acces neautorizat la sisteme informatice, între iunie și august 2025”.

În total, zece hoteluri situate pe teritoriul Italiei sunt vizate de acest atac cibernetic, însă „nu este exclus ca în zilele următoare să apară și alte cazuri”, avertizează autoritățile.

Agenția atrage atenția și asupra „consecințelor grave pentru victime, atât din punct de vedere economic, cât și legal”, reamintind că aceste date, odată furate, „pot fi folosite în scopuri frauduloase: crearea de documente false, deschiderea de conturi bancare, furt de identitate digitală”.

Hotelurile și platformele de rezervări de hoteluri sunt frecvent ținta atacurilor cibernetice, grupurile Marriott, Caesars și site-ul Booking.com fiind printre victimele cunoscute.

Ce este dark web

Dark web-ul este o parte ascunsă a internetului care nu este indexată de motoarele de căutare obișnuite și nu poate fi accesată prin browsere standard.

Pentru a intra pe dark web, se folosesc programe speciale precum Tor sau I2P, care ascund identitatea utilizatorului și permit accesarea unor site-uri cu adrese speciale (de obicei terminându-se în .onion).

Imaginează-ți internetul ca un aisberg:

Partea de sus (vizibilă) = internetul obișnuit (site-uri accesibile oricui).

Sub apă (deep web) = informații protejate de parole, baze de date, arhive private.

Zona întunecată din adânc (dark web) = rețea ascunsă, accesibilă doar prin metode speciale și adesea folosită pentru activități secrete sau ilegale.

