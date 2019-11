Ştiri PĂȘEȘTE ÎN NOUA ERĂ A HR-ULUI LA LEAP (PUBLICITATE)

Acum un an, spre finalul lui 2018, participam la conferința HR World by eJobs, unde am avut plăcerea de a-l asculta pe Sergiu Neguț, Business Growth Consultant, vorbind despre scorțoșenia asociată deseori HR-ului și despre ceea ce trebuie să facem pentru a scăpa de ea.