O familie din Germania a rămas cu rulota suspendată 30 de metri deasupra unei prăpăstii din Ceahlău: „Au ignorat avertizările amplasate la intrarea pe drum”

Incidentul a avut loc pe 26 mai, autoritățile fiind alertate chiar de turiştii străini după ce au rămas blocaţi. Potrivit salvatorilor, aceștia au sunat la 112 deoarece drumul pe care intraseră era înfundat, ei nerespectând semnele care indicau că accesul este interzis. Această întâmplare le-a adus numeroase critici turiștilor străini, atât din partea Salvamont Neamț, cât și din partea internauților care au văzut postarea salvatorilor.

„În Argeș, îi direcționam către firme de tractare. Buclucul în care s-au băgat singurei este o operațiune comercială. Evident, îi asistam ca nu cumva să facă vreun atac de panică, dar noi nu tractăm mașini…”, a scris un salvamontist, în timp ce alte persoane au comentat: „În țara noastră fiecare face ce vrea. Noi în alte țări trebuie să facem ceea ce vor ei”, „Apreciem implicarea, felicitări! Au fost sancționați de către Jandarmerie?”, „Și cine plătește intervenția?!? La cât se ridică amenda?!?”, „Inconștienți total, merită o sancționare pe măsura faptelor!”.

Un alt internaut nu a trecut cu vederea postarea celor de la Salvamont Neamț: „Raed Arafat, ce părere aveți de postările Salvamont din ultima vreme?”. „Excelentă întrebare, l-a completat altcineva: «Ditamai camperul», «vre-o», «cum au dres-o», «bâlciul» – foarte profi mesajul, cum îi șade bine unui serviciu public”.

Recomandări Yevgeniya Gaber, expert în securitate: „Ceea ce distruge moralul Ucrainei nu este numărul de morți, ci faptul că trebuie permanent să explice Occidentului de ce nu se poate negocia cu Putin”

„În urma cu cateva momente am finalizat o intervenție prin care am evacuat o familie de cetățeni germani aflată, să zicem în dificultate și cu ditamai camperul in iminență de a se prăbuși în gol vre-o 30 de metri. Veniți dintr-o țară în care și musca e amendatî dacă se așează pe alt wursti decât are voie, turiștii au ignorat semnele și avertizările amplasate la intrarea pe drumurile forestiere unde este, și la ei, și la noi -interzisă circulația publică și, după mai multe tentative de suspendare, au reușit să pună autorulota la cumpănă desupra unei râpe de peste 30 metri. Au sunat la 112 și s-a rezolvat grație și noilor utilaje de troliere de pe autospecialele primite de la DSU. Nu știm cum au dres-o cu restul autorităților, dar știm sigur că, dacă o familie de-a noastră făcea bâlciul ăsta într-o duminică prin pădurile din Bavaria, toată povestea ar fi umplut Bild-ul și Der Spiegel, cu povestea turiștilor necivilizați care oripilează Doicilandul”, se arată în postarea Salvamont Neamț, publicată pe pagina de Facebook.

Recomandări „Epopeea” lui Radu Mazăre în Justiție: trei dosare de corupție, 14 ani de procese și prejudicii nerecuperate de peste 100 milioane de euro

Urmărește-ne pe Google News