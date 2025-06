„Nu ne-am plâns”

„Iubim foarte mult Bulgaria”, a spus ea. „Nu ne plac hotelurile uriașe, cu mulți oameni; căutăm întotdeauna hoteluri mici.”

Cuplul israelian a găsit Family Hotel Agoncev pe booking.com și a sosit lunea trecută. În cea mai mare parte a sejurului, cei doi nu au văzut pe nimeni la recepție, cu excepția unui bărbat care, în prima zi, le-a dat codul de acces la hotel și la camera lor.

„Nu era apă caldă și micul dejun nu era bun, dar nu ne-am plâns”, a adăugat ea. Cu toate acestea, joi dimineața, cu o zi înainte de plecare, au rămas fără hârtie igienică.

„Când am mers la micul dejun, am spus că nu este hârtie igienică, iar ei au spus că vor rezolva problema. Am plecat apoi pentru toată ziua, iar când ne-am întors seara, încă nu era hârtie igienică. Nu era nimeni la recepție, dar ne-au lăsat un număr de telefon, așa că am sunat, am sunat și tot am sunat. Soțul meu a trimis un mesaj”, a povestit femeia.

Răspunsul de pe WhatsApp

A doua zi, cuplul a părăsit hotelul. La întoarcerea în Israel, soțul a văzut răspunsul de pe WhatsApp: „Du-te dracului, r…. israelian. Sper să arzi în iad. Nu ai nevoie de hârtie igienică, sunteți cele mai dezgustătoare animale de pe planetă”.

„Am fost copleșiți”, a declarat ea. „Încercăm să nu ieșim în evidență. Soțul meu poartă o kippah, dar vorbim engleză”.

Ea a adăugat că este încă șocată de natura „violentă” a mesajelor: „Nu pentru că suntem evrei, ci pentru că suntem israelieni”.

Ambasadorul Israelului în Bulgaria i-a sunat

După acest incident, cei doi soți au contactat booking.com – „Nu vrem să dăm bani unor astfel de oameni” – dar nu au primit niciun răspuns. Au contactat și ambasada Bulgariei în Israel și poliția din Sofia, dar nu au primit niciun răspuns.

Michael-Gayego a scris apoi un mesaj într-un grup israelian de pe Facebook, avertizând și alți utilizatori despre hotel, și a primit un telefon de la ambasadorul Israelului în Bulgaria, care s-a declarat șocat de incident și a promis că va face tot posibilul pentru ca acest hotel să fie scos din sistemul de rezervări.

„Am simțit că era important să informăm poporul israelian [despre hotel], deoarece israelienii adoră hotelurile mici”, a declarat Michael-Gayego pentru Post. „Ne-am simțit intimidați; a fost înfricoșător.”