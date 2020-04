De Bobi Neacșu,

Patriarhul Kiril a mers prin Moscova cu o icoană sfinţită, însoţit de o escortă a poliţiei, care să alunge virusul. Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Rusia le-a cerut credincioşilor ca în această perioadă să stea acasă şi să se roage.

Imaginile cu Patriarhul Kiril au fost difuzate de televiziunea SPAS, una cu tematică religioasă, şi preluate de un jurnalist AFP, scrie Mediafax.

