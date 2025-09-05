Totul s-a petrecut pe 26 august, când polițiștii au fost chemați noaptea, în jurul orei 21.30, din cauza unui scandal izbucnit în curtea unei case din Copăceni. La fața locului, oamenii legii au găsit doi muncitori care au mers acolo ca să își ceară banii pentru munca depusă.

„Au fost identificați doi bărbați, de 60 și, respectiv, 30 de ani, din județul Cluj, care s-ar fi deplasat la adresa respectivă pentru a solicita contravaloarea muncii prestate în cadrul unei firme de construcții. În timpul interacțiunii, între cele două persoane și un alt bărbat, de 45 de ani, aflat la locație, a izbucnit un conflict verbal care a degenerat în agresiune fizică”, au transmis reprezentanții Poliției Cluj după o săptămână, potrivit stiridecluj.ro.

Din cauza bătăii încasate, a fost chemată ambulanța, care l-a dus pe șeful de 45 de ani la spital.

Bărbatul agresat nu a cerut emiterea unui ordin de protecție, însă a depus plângere penală împotriva muncitorilor care l-au bătut. Poliția urmează să stabilească toate detaliile după anchetă.

